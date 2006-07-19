جشن كتاب در مدارس استان تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج، جشن كتاب در كتابخانه هاي مدارس شهرستان هاي استان تهران با هدف بالا بردن سرانه كتاب دانش آموزي و تشويق دانش آموزان به كتاب و كتابخواني برگزار مي شود.

در اين طرح دانش آموزان با اهداء كتابهاي كه بلااستفاده مانده و ثبت نام خود در ابتداي كتاب اهدايي به عنوان خيرين كتاب در مدرسه معرفي خواهند شد.

به گزارش مهر ، با اجراي اين طرح كتاب ها در بين دانش آموزان به گردش در مي آيد و اشتياق به كتابخواني مي تواند سطح علمي و اطلاعات عمومي دانش آموزان را بالا ببرد.

اين طرح در مهر و آبان سال جاري در كليه مدارس و مقاطع تحصيلي اين شهرستان اجرا خواهد شد.