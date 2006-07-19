  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

جشن كتاب در مدارس استان تهران برگزار مي شود

جشن كتاب در مدارس استان تهران برگزار مي شود

جشن كتاب در سال تحصيلي جديد به پيشنهاد معاونت كارشناسي كتاب و فعاليت هاي ادبي در مدارس استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج، جشن كتاب در كتابخانه هاي مدارس شهرستان هاي استان تهران با هدف بالا بردن سرانه كتاب دانش آموزي و تشويق دانش آموزان به كتاب و كتابخواني برگزار مي شود.

در اين طرح دانش آموزان با اهداء كتابهاي كه بلااستفاده مانده و ثبت نام خود در ابتداي كتاب اهدايي به عنوان خيرين كتاب در مدرسه معرفي خواهند شد.

به گزارش مهر ، با اجراي اين طرح كتاب ها در بين دانش آموزان به گردش در مي آيد و اشتياق به كتابخواني مي تواند سطح علمي و اطلاعات عمومي دانش آموزان را بالا ببرد.

اين طرح در مهر و آبان سال جاري در كليه مدارس و مقاطع تحصيلي اين شهرستان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 355487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها