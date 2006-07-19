طرح مكانيزه جمع آوري زباله تكميل شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد عيديان گفت: با افزايش 30 دستگاه مخزن 660 ليتري در منطقه 10، سيستم جمع آوري مكانيزه زباله در منطقه تكميل شد.

بنابراين گزارش ، طرح جهادي 137 از روز شنبه در منطقه 9 و 10 شهرداري تهران در حال اجرا است.

در اين طرح بيش از 2 هزار نفر از نيروهاي معاونت خدمات شهري مشغول فعاليت براي رفع مشكلات و نقص هاي منطقه هستند.

پاكيزه سازي ، زيباسازي ، ساماندهي ، بازيافت و رسيدگي به فضاي سبز منطقه ، از اقداماتي است كه معاونت خدمات شهري در اين مناطق انجام داده است.

بنابراين گزارش ، شست و شوي بدنه شهري ، رنگ آميزي جداول و المان هاي شهري از ديگر اقداماتي است كه در طول اجراي طرح جهادي 137 انجام خواهد شد.