كرج قهرمان مسابقات تكواندوي خواهران بسيج شد

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر ازكرج ؛ اين مسابقات به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن با شركت 10 تيم و 80 شركت كننده زن بسيجي در رده سني بزرگسالان در سالن ورزشي فجركرج شب گذشته با قهرماني تيم كرج به كارخود پايان داد .

دراين دوره ازمسابقات تيم كرج با كسب 52 امتياز و كسب چهارمدال طلا، دو نقره و يك برنز به مقام اول دست يافت . تيم ورامين با كسب 44 امتياز، دوطلا ، دو نقره و سه برنز دوم شد و تيم پاكدشت با كسب 42 امتيازو كسب دوطلا، سه نقره و سه برنز به عنوان سومي اكتفا كرد .

درمسابقات انفرادي نيز زهره نصرآبادي ، ندا بسطام خاني ، اعظم كچويي ، فاطمه ميرزا نژاد ، سحرخوش جمال، مريم زنگنه ، مينو صالح كندري و حليمه معطوفي به ترتيب درهشت وزن عناوين برتر اين دوره از مسابقات را از آن خود كردند.