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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۵۸

كرج قهرمان مسابقات تكواندوي خواهران بسيج شد

كرج قهرمان مسابقات تكواندوي خواهران بسيج شد

تيم تكواندو خواهران بسيج كرج مقام اول مسابقات تكواندوي شهرستانهاي استان تهران را از آن خود كرد .

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر ازكرج ؛ اين مسابقات به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن با شركت 10 تيم و 80 شركت كننده زن بسيجي در رده سني بزرگسالان در سالن ورزشي فجركرج شب گذشته با قهرماني تيم كرج به كارخود پايان داد .

دراين دوره ازمسابقات تيم كرج با كسب 52 امتياز و كسب چهارمدال طلا، دو نقره و يك برنز به مقام اول دست يافت . تيم ورامين با كسب 44 امتياز، دوطلا ، دو نقره و سه برنز دوم شد و تيم پاكدشت با كسب 42 امتيازو كسب دوطلا، سه نقره و سه برنز به عنوان سومي اكتفا كرد .

درمسابقات انفرادي نيز زهره نصرآبادي ، ندا بسطام خاني ، اعظم كچويي ، فاطمه ميرزا نژاد ، سحرخوش جمال، مريم زنگنه ، مينو صالح كندري و حليمه معطوفي به ترتيب درهشت وزن عناوين برتر اين دوره از مسابقات را از آن خود كردند.

کد مطلب 355490

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