گسترش مناسبات تهران و رياض در راستاي منافع جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار حداد عادل ضمن ابراز خرسندي از سطح مناسبات دو كشور به امكانات وتوانايي هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي و ساير بخش هاي اقتصادي اشاره كرد واظهار داشت: مسلما بهبود و گسترش مناسبات تهران و رياض نه تنها منافع دو ملت را در برداشته بلكه در راستاي منافع جهان اسلام نيز خواهد بود.

وي درهمين خصوص افزود: جمهوري اسلامي ايران با تمامي امكانات و ظرفيتها سرمايه اي براي جهان اسلامي است، بويژه در شرايط كنوني كه جهان اسلام سخت ترين روزها را سپري مي كند.

حداد عادل در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به ايجاد وحدت و همبستگي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تاكيد كرد:جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اين هدف مقدس آماده همكاري با ساير كشورهاي اسلامي است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش ضمن انتقاد از بي تفاوتي برخي دولتهاي كشورهاي اسلامي نسبت به تجاوز وحشيانه صهيونيستها به لبنان وفلسطين و كشتار بي رحمانه مردم مسلمان و بي دفاع اين كشور، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي ملت هاي مسلمان جهان انتظار دارند موضعگيري دولتهايشان به نحوي نباشد كه صهيونيست ها به ادامه تجاوز وكشتار تشويق شوند و دولتهاي مقتدر اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي مردم فلسطين و لبنان را در اينگونه شرايط تنها نگذارند.

حدادعادل در پايان ضمن اشاره به مقاومت سر سختانه مردم مسلمان لبنان و فلسطين در برابر تجاوز و جنايات صهيونيستها، ابراز اميدواري كرد انشاء الله به لطف الهي وفداكاري رزمندگان و هوشياري دولتمردان كشورهاي اسلامي اين معركه سنگين به سود اسلام و مسلمين خاتمه خواهد يافت.

درادامه اين ديدار سفير عربستان سعودي در تهران نيز از روند گسترش مناسبات دو كشور در طول سالهاي اخير ابراز خرسندي كرد و اظهارداشت: با توجه به تمايل وتاكيد رهبران دو كشور مسلما روابط خوب موجود استمرار خواهد يافت.

وي در ادامه به تجاوز اخير رژيم صهيونيستي به لبنان و فلسطين اشاره كرد وضمن تاكيد بر مايهت متجاوز رژيم صهيونيستي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني دشمنان اسلام به صورت انبوه نشسته اند و كشورهاي اسلامي با دشمن روبرو هستند كه به هيچ يك از موازين اخلاقي و مقررات بين المللي پايبند نيست و در چنين شرايطي هيچ گزينه اي بجز وحدت و همبستگي پيش روي جهان اسلام قرار ندارد.

در اين ملاقات رئيس مجلس شوراي اسلامي از رئيس مجلس مشورتي عربستان سعودي براي سفر به جمهوري اسلامي ايران دعوت كرد.