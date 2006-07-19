شهرداري با ايجاد خانه هاي اسباب بازي پذيراي كودكان مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف در جمع نخبگان و معتمدين منطقه 8 ، با اشاره به تاكيد مديريت شهري به بحث محله محوري و شهروند مداري ، تصريح كرد: اگر مي خواهيم شهر را به نحو مطلوبي اداره كنيم بايد بتوانيم در درجه اول از عهده اداره محلات تهران بر آييم ، چرا كه شهر تهران داراي 400 محله است كه اگر مديريت شهري بتواند با همفكري و همكاري اين محلات را اداره كند در اداره اين كلانشهر نيز موفق خواهيم بود.

شهردار تهران با تاكيد بر ضرورت همراهي و مشاركت شهروندان و به خصوص شوراياري محلات به عنوان بازوهاي شهرداري هاي مناطق ، گفت: وظيفه شوراياري ها تلاش براي شناسايي مشكلات و مسائل موجود در سطح مناطق بوده و شوراياري ها فقط وظيفه انتقال مشكلات موجود به شهرداري ها را ندارند ، بلكه بايد بتوانند به عنوان بازوهاي نيرومند شهرداري ها با همكاري و همفكري در كنار شهرداري براي رفع معضلات موجود در محلات گام بردارند.

وي با بيان اينكه متاسفانه امروزه نگاه حاكم بر شهرداري تهران ، نگاهي در شان اين مجموعه نيست ، تصريح كرد: همه به شهرداري تهران به عنوان يك سازمان خدماتي نگاه مي كنند كه هر كس در آن مي خواهد چيزي بگيرد و برود و من كمتر كسي را مي بينم كه بگويد ما براي كمك آمده ايم.

قاليباف با تاكيد بر اينكه شهرداري تهران فقط يك سازمان خدماتي نيست كه مردم از آن تنها توقع جمع آوري زباله و نظافت شهر را داشته باشند تصريح كرد: شهرداري يك نهاد اجتماعي است و نخبگان و فرهيختگان شهرمان بايد تلاش كنند تا اين قضيه را در ميان آحاد مردم جامعه نهادينه كنند.

وي تاكيد كرد: ما نبايد هرگز به عنوان يك مدير مردم را در جايي قرار دهيم كه بگوييم از بين دو امر خوب يكي را انتخاب كنند ، بلكه يك مدير لايق كسي است كه با توانايي خود هر دو خوب را به مردم شهرش ارائه كند.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به مشكلات و معضلات منطقه 8 شهرداري تهران گفت: در حال حاضر متاسفانه پروژه هاي بسياري در مجموعه شهر تهران از سال هاي گذشته وجود دارد كه 10 تا 15 ماه است موعد تكميل آنها به درازا كشيده بود كه بنده از زمان حضور در مجموعه مديريت شهري اين قول را به مردم شهر تهران داده ام كه تمام پروژه هاي نيمه تمام را با نهايت ظرفيت و در سه شيفت كاري فعال كنيم كه البته اين منطقه نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.

قاليباف با اشاره به افتتاح 12 زمين چمن فوتبال در منطقه 8 تا پايان آذر امسال گفت: همچنين سه سوله ورزش بانوان نيز در منطقه 8 در حال احداث است كه در روز عيد سعيد فطر شاهد افتتاح اين سالن هاي ورزشي در منطقه خواهيم بود.

وي با اشاره به اجراي طرح مكانيزه جمع آوري زباله در منطقه 8 گفت: در حال حاضر يك ناحيه از سه ناحيه منطقه 8 به طرح مكانيزه جمع آوري زباله ها تجهيز شده كه البته داراي نواقصي نيز هست و قطعا تا پايان آذر امسال ، دو ناحيه باقيمانده در اين منطقه نيز بايد تحت پوشش طرح مكانيزه جمع آوري زباله ها قرار گيرد.

شهردار تهران در ادامه با تاكيد بر ضرورت نظارت ويژ شهروندان محلات بر نحوه كار پيمانكاران شهرداري ، تصريح كرد: با اجراي طرح مكانيزه جمع آوري زباله پيمانكاران موظف شده اند پس از تخليه سطل هاي زباله در محلات نسبت به شستن آنها به طور روزانه اقدام كنند و اگر در اين شرايط شهروندان و يا شوراياري محلات مشاهده مي كنند كه پيمانكاران در اين زمينه سهل انگاري مي كنند بايد حتما موضوع را به شهرداري منطقه خود و يا 137 گزارش دهند. چرا كه پيمانكاران براي انجام اين امور از شهرداري پول مي گيرند و بايد در صورت سهل انگاري ، توسط شهرداري هاي مناطق مورد بازخواست قرار گرفته و از كاركرد حقوق شان كسر شود.

قاليباف با اشاره به مشكلات مردم در خيابان دماوند ، گفت: در منطقه 8 و در محدوده خيابان دماوند ، 46 ملك ديگر نيز وجود دارد كه بايد عقب نشيني شود تا با اين كار مشكل ترافيك ضلع شمالي خيابان دماوند از بالا به پايين تا حدودي برطرف شود كه البته اعتبار مورد نياز اين كار نيز تامين شده و فقط به همكاري هرچه بيشتر ساكنان اين املاك نيازمنديم.

وي بار ديگر با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح نگهبان محله در سطح مناطق شهر تهران ، تصريح كرد: تلاش مي كنيم با هماهنگي هايي كه با نيروي انتظامي صورت مي گيرد طرح نگهبان محله را كه يك ضرورت در تامين امنيت محلات شهر به شمار مي رود ، در سطح محلات اجرايي كنيم.

بنابراين گزارش ، طرح هايي همچون احداث خانه اسباب بازي ويژه كودكان ، احداث خانه سلامت ، احداث مركز IT ، احداث كتابخانه و اجراي طرح كتابخانه سيار ، از ديگر مواردي بود كه شهردار تهران اجراي آنها را به مردم منطقه 8 قول داد.

شهردار تهران در ادامه با اعلام آمادگي براي اجراي طرح نگهداري كودكان در خانه هاي اسباب بازي و ارايه آموزش هاي لازم به آنان ، گفت: ما قادريم به كمك شهروندان در سطح مناطق روزانه از ساعت 9 تا 12 صبح و بعدازظهرها از ساعت 3 تا 6 بعدازظهر در خانه هاي اسباب بازي پذيراي كودكان 3 تا 6 ساله تهراني بوده و براي آنان ضمن ايجاد فضايي شاد و سرگرم كننده ، برنامه هاي آموزشي و تربيتي مناسب سن آنان نيز ارايه دهيم.

قاليباف با تاكيد بر اينكه اجراي اين طرح به خصوص براي پدران و مادران شاغل بسيار مفيد خواهد بود ، تصريح كرد: حتي در اين طرح مي توانيم به تدريج از مشاركت معني دار خانواده ها ، به خصوص مادران در نگهداري كودكان در خانه هاي اسباب بازي بهره مند شويم.