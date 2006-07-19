وضعيت فوتسال اسف بار است / مافياي فوتبال نمي خواهد فوتسال رشد كند

سيد محمد مرتضوي نژاد مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي شن سا ساوه با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : متاسفانه فوتسال روند نزولي را در پيش گرفته و كسي توجهي به اين رشته پرطرفدار و افتخار آفرين ندارد و با ادامه اين روند در سالهاي آينده تعداد باشگاههايي كه در اين رشته سرمايه گذاري خواهند كرد، به تعداد انگشتان يك دست خواهد رسيد و ليگ مفهوم واقعي خود را از دست خواهد داد .



وي افزود : پس از انصراف و كناره گيري تيم هاي خوبي نظير پيمان ، پاس ، شركت واحد ، پورياي ولي ، بسيج شهر ري و پرسپوليس حالا نوبت استقلال است كه از ليگ كنار بكشد و معلوم نيست چه كسي پاسخگوي طرفداران اين تيم لطمات اين كناره گيري به ليگ و فوتسال كشور خواهد بود .



وي اضافه كرد : به فوتسال همچنان مثل يك طفل سر راهي نگاه مي شود و اين در حالي است كه رشته هايي نظير اسكواش و بيليارد كه در كل كشور علاقمندان اندكي دارند صاحب فدراسيون مستقل هستند ولي فوتسال با سابقه هفت دوره قهرماني پياپي در آسيا و ميليون ها هوادار همچنان از بي توجهي و تبعيض رنج مي برد .

وي تصريح كرد : فوتسال را از رسانه ها و جنبه هاي تبليغاتي مدرن دور كرده اند و نگرانند كه مبادا جاذبه هاي فوتسال باعث شود تا فوتبال درحاشيه قرار بگيرد .



مرتضوي نژاد با اشاره به اينكه خيلي ها نگران رشد فوتسال هستند و از هر ترفندي براي تضعيف آن استفاده مي كنند ، اظهار داشت : مگر با دو نفر كارمند مي شود تشكيلات فوتسال كشور را اداره كرد . اگرمديريت قوي و حمايت هاي لازم وجود داشته باشد فوتسال از فوتبال سبقت مي گيرد اما باندهاي اقتصادي اجازه رشد فوتسال را نمي دهند چرا كه با اين اتفاق منافع مالي خيلي ها به خطرمي افتد . البته در اين فضاي بسته خيلي ها مقابل اين جريان ايستاده اند چرا كه خود را عضو مافياي فوتبال نمي دانند .



وي به مسابقات فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر فوتسال اشاره كرد و گفت : سطح مسابقات ليگ برترهمواره از تيم ملي بالاتر بوده و اكنون نيز چند تيم در ليگ حضور دارند كه از نظر فني بالاتر از تيم ملي هستند . البته متاسفانه ليگ امسال به دليل عدم حضور دو تيم استقلال و پرسپوليس جذابيت هاي هميشگي را ندارد با اين حال تيم هايي نظير تام ايران خودرو ، شن سا و حتي تيم هاي جوان "راه ساري" ، صدرا شيراز و منصوري ورامين قابليت حضور در كورس مدعيان را دارند .



مرتضوي نژاد در خصوص راهكار حل مشكل فوتسال ايران اظهار داشت : در راستاي سياست گذاري هاي اقتصادي نظام از مهندس علي آبادي مي خواهم كه اداره فوتسال را به بخش خصوصي بسپارند و اجازه بدهند اين بخش بر اساس برنامه هاي بلند مدت خود حركت كند . البته مشروط بر اينكه هزينه هاي ورزشي را جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب كنند و تخفيف هاي مالياتي براي اين بخش در نظر گرفته شود .



مرتضوي نژاد در مورد احتمال كانديداتوري خود براي پست رياست كميته فوتسال فدراسيون فوتبال گفت : به هيچ عنوان اين سمت را قبول نمي كنم . من تيم شن سا و مردم ساوه را دوست دارم و نمي خواهم فعاليت هاي موازي با مسئوليت ام در باشگاه انجام دهم .



وي درپايان درخصوص ميزباني رقابتهاي جهاني فوتسال خاطرنشان كرد : ميزباني مطلوب نخستين دوره مسابقات جام باشگاههاي آسيا در اسفند ماه سال گذشته كه با قهرماني غرور انگيز تيم شن سا به پايان رسيد ، باعث شد تا پيشنهاد ميزباني مسابقات فوتسال جام باشگاههاي جهان را هم به فيفا ارائه كنيم كه نتيجه آن بزودي مشخص خواهد شد .