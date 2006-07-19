انعقاد قرارداد خريد واگن هاي قطار شهري مشهد با يك شركت خارجي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، غلامحسين الهام با بيان اين مطلب افزود: اين قرارداد چند روز گذشته در پي سفر هيئتي از استانداري خراسان رضوي به مسكو منعقد شده و كارهاي آن به سرعت در حال انجام است.

وي گفت: با واگذاري اختيارات دولت به استاندار خراسان رضوي، روند تامين و خريد واگن هاي قطار شهري شتاب مي گيرد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: پروژه قطار شهري مشهد از نظر ساخت، كيفيت ساخت و زمانبندي در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

الهام در خصوص طرح مشهد شهر ملي گفت: به دليل وجود بارگاه امام رضا (ع) دولت توجه ويژه اي به مشهد دارد و كارهاي خوبي در زمينه ملي شدن شهر مشهد در حال انجام است.

مدير عامل قطار شهري مشهد هم گفت: تاكنون يك هزار و 800 ميليارد ريال براي پروژه قطار شهري اين كلانشهر هزينه شده است.