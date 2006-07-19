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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۳۷

سخنگوي دولت در مشهد خبر داد:

انعقاد قرارداد خريد واگن هاي قطار شهري مشهد با يك شركت خارجي

انعقاد قرارداد خريد واگن هاي قطار شهري مشهد با يك شركت خارجي

سخنگوي دولت از انعقاد قرارداد خريد واگن هاي قطار شهري مشهد با يك شركت خارجي خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، غلامحسين الهام با بيان اين مطلب افزود: اين قرارداد چند روز گذشته در پي سفر هيئتي از استانداري خراسان رضوي به مسكو منعقد شده و كارهاي آن به سرعت در حال انجام است.

وي گفت: با واگذاري اختيارات دولت به استاندار خراسان رضوي، روند تامين و خريد واگن هاي قطار شهري شتاب مي گيرد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: پروژه قطار شهري مشهد از نظر ساخت، كيفيت ساخت و زمانبندي در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

الهام در خصوص طرح مشهد شهر ملي گفت: به دليل وجود بارگاه امام رضا (ع) دولت توجه ويژه اي به مشهد دارد و كارهاي خوبي در زمينه ملي شدن شهر مشهد در حال انجام است.

مدير عامل قطار شهري مشهد هم گفت: تاكنون يك هزار و 800 ميليارد ريال براي پروژه قطار شهري اين كلانشهر هزينه شده است.

کد مطلب 355497

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