ربوده شدن 20 كارمند اداره اوقاف اهل سنت/ تشديد تدابير امنيتي در استان نجف و ادامه حملات تروريستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك مسئول اداره اوقات اهل سنت دربغداد گفت : بيش از20 كارمند اين اداره درجريان بازگشت به خانه هاي خود در روز سه شنبه به دست افراد مسلح در شمال بغداد ربوده شده اند.

يك منبع وزارت كشورعراق گزارش داد كه براثر انفجار خودروي بمب گذاري شده و دو بمب در مسير گشتي نيروهاي پليس در منطقه الكراده در جنوب بغداد پنج غيرنظامي كشته و 20نفر ديگر از جمله سه پليس زخمي شدند.

اين منبع افزود كه افراد مسلح امروز سرلشكرفخري عبد الحسين رئيس اداره حقوقي وزارت كشور را در برابر خانه اش در محله المنصور در غرب بغداد ترور كردند.

يك منبع پليس عراق نيز از زخمي شدن چهار نيروي پليس در انفجار بمب در مسيرگشتي پليس در منطقه البلديات در جنوب شرقي بغداد خبر داد.

منابع پليس عراق همچنين ازحمله افراد مسلح به منطقه بغداد الجديده در شرق بغداد خبردادند كه به كشته شدن چهار غيرنظامي و زخمي شدن يك تن ديگر انجاميد.

در همين حال، يك منبع ارتش عراق از زخمي شدن چهار غيرنظامي براثر انفجار بمب درمركز شهرك الاسكندريه در 60 كيلومتري جنوب بغداد خبر داد.

سروان عماد جاسم از نيروهاي پليس كركوك نيز گفت : پنج غيرنظامي براثر انفجار بمب در اين شهر كشته و 12نفر ديگر زخمي شدند.

افراد مسلح در شهربلد نيز با حمله به خانه اي يك نوجوان 12ساله را كشته و يك زن را زخمي كردند ومنابع پليس عراق در كربلا نيز گفتند كه جسد يك فرد ناشناس را كه بعد از شكنجه به ضرب گلوله كشته شده است، پيدا كرده اند.

يك منبع ديگر امنيتي عراق نيز از كشف شش جسد در ناحيه الوحده و سه جسد در رودخانه دجله در ناحيه الصويره در 50كيلومتري جنوب بغداد خبر داد.

منابع امنيتي عراق گفتند كه افراد مسلح روز سه شنبه با حمله به كاروان ابوعلي الكرعاوي از مسئولان سازمان بدر در استان الديوانيه به هنگام عبور از منطقه اليوسفيه، وي را به قتل رساندند.

اين درحاليست كه مقام هاي استان نجف، تدابير امنيتي را در پي عمليات انتحاري روز گذشته در شهر كوفه تشديد كرده و مقررات منع آمد و شد را در ساعاتي از شب اعمال كرده اند. در عمليات ياد شده 60نفر كشته و نزديك به 100نفر زخمي شدند.

ازسوي ديگر، دولت عراق اعلام كرد كه دادگاه جنايي مركزي عراق 25تروريست از جمله دو تبعه عربستان و يك تبعه فرانسوي را به يك سال تا حبس ابد محكوم كرد.