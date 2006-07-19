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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۰

اظهارات آصفي درباره قلعه نوعي :

قلعه نوعي جسارت و توانمندي كنترل تيم ملي و حل مشكلات آن را دارد

قلعه نوعي جسارت و توانمندي كنترل تيم ملي و حل مشكلات آن را دارد

حميدرضا آصفي در خصوص انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال گفت : شايستگي هاي قلعه نوعي باعث سرمربي شدن وي شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سخنگوي وزارت امور خارجه كه عضو هيات مديره باشگاه استقلال تهران است، تاكيد كرد: قلعه نوعي جسارت و توانمندي كنترل تيم ملي و حل مشكلات آن را دارد.

وي درادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران مستقر درمجلس شوراي اسلامي، موفقيت تيم ملي فوتبال را تنها درارتباط با سرمربي ندانست و اظهار داشت: عوامل مختلفي دراين مساله دخيل است كه اميدوارم اين عوامل محقق شود تا سرمربي نيز بتواند به خوبي عمل كند.

آصفي در پايان در خصوص مشكلات فدراسيون فوتبال گفت : تغييرات در مديريت فدراسيون آغاز شده و اميد آن مي رود با تدبير مسئولان امر، مسايل و مشكلات در زمينه قواعد بين المللي هم حل و فصل شود.

کد مطلب 355502

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