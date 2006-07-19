به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مير فتاح فتاح امروز در همايش مديريت مصرف برق گفت : از 5 ميليون و 250 مشترك استان تهران ، 3 ميليون و 250 هزار مشترك در تهران بزرگ هستند .

وي افزود : رشد تعداد مشتركين سالانه 2/4 درصد افزايش يافته و حداكثر بار استان تهران به 6 هزار و 20 مگاوات رسيده كه 60 درصد از اين ميزان مربوط به تهران بزرگ است .

مدير عامل شركت برق منطقه اي استان تهران تصريح كرد : در حال حاضر در استان تهران ، 3534 حلقه چاه برقدار ، 1205 روستاي برقدار و 6 هزار و 530 كيلومتر نيز طول شبكه انتقال است .

وي درباره خطوط انتقال نيز گفت : تعداد ايستگاه‌هاي انتقال و فوق توزيع استان تهران نيز 216 و طول شبكه توزيع اين استان نيز 52 هزار كيلومترو تعداد ايستگاه‌هاي توزيع برق نيز 34500 ايستگاه است .

وي درباره نيروگاه هاي در دست ساخت كشور گفت : توسعه نيروگاه دماوند با ظرفيت 9500 مگاوات ، رودشور با 2 هزار مگاوات ، سياه بيشه با ظرفيت 1 هزار مگاوات ، لوارك با ظرفيت 47 و طالقان نيز با 18 مگاوات در دست ساخت است .

وي اضافه كرد : ساخت يك نيروگاه به روش BOO نيز در دست مطالعه است .

فتاح درباره شبكه هاي توزيع برق استان تهران نيز گفت : هم اكنون 7 شركت توزيع شمال شرق ، جنوب شرق ، شمال غرب ، جنوب غرب و غرب تهران نسبت به توزيع برق در اين استان بزرگ اقدام مي كنند .

وي درباره شركت هاي توليد برق در استان تهران گفت : نيروگاه يا شركت توليد دماوند با ظرفيت 1908 مگاوات ، بعثت با 247 مگاوات ، منتظر قائم با 1622 مگاوات ، ري با 922 مگاوات ، شهيدرجايي با 2036 مگاوات ، قم با 714 مگاوات و پرند نيز با 945 مگاوات هم اكنون در استان تهران توليد برق مي كنند .

وي افزود : همچنين سد امير كبير نسبت به توليد 90 مگاوات ، سد كلان با 117 مگاوات و سد لتيان نيز با ظرفيت 44 مگاوات نسبت به توليد برق اقدام مي كنند .

به گفته وي ، پروژه هاي در دست مطالعه اين شركت 260 مورد است كه 110 پروژه در دست اقدام و 150 پروژه نيز در دست مطالعه است كه حجم اعتبار مورد نياز براي اين پروژه ها 1250 ميليارد تومان است كه سالانه 90 ميليارد تومان آن اختصاص داده مي شود .

فتاح پروژه هاي مهم خطوط انتقال برق را به اين ترتيب عنوان كرد : خط هاي 400 كيلوولت نيروگاه دماوند - پرديس ، پارك جنگلي -سعادت آباد - پرديس ،نيروگاه رجايي -ورد آورد ، سياه بيشه - پارك جنگلي و شازند - پارك جنگلي از مهمترين پروژه هاي در اين بخش محسوب مي شود .

وي تصريح كرد : پروژه هاي مهم در بخش پست نيز پست 400 كيلو ولت پرديس ، 230 كيلوولت شهيد فيروزي و 400 كيلوولت ورامين است .