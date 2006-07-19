اولين دوره مراسم اعتكاف دانشجويان جامع علمي- كاربردي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي- كاربردي با همكاري دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اين دانشگاه مراسم اولين دوره اعتكاف را برگزار مي كنند.

دانشجويان و مدرسان علاقمند مي توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن يك قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي از دوم لغايت نهم مرداد ماه به سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي-دانشگاه جامع علمي- كاربردي مراجعه و يا با شماره تلفن 88904294 تماس حاصل كنند.



همچنين دانشجويان و مدرسان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه كنند.



به گزارش مهر، مسجد حضرت موسي بن جعفر (ع) در بلوار كشاورز - خيابان شهيد كبكانيان واقع شده است.