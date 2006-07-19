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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

اولين دوره مراسم اعتكاف دانشجويان جامع علمي- كاربردي برگزار مي شود

اولين دوره مراسم اعتكاف دانشجويان جامع علمي- كاربردي برگزار مي شود

اولين دوره مراسم اعتكاف دانشجويان دانشگاه جامع علمي- كاربردي 17 لغايت 19 مراد ماه برابر با 13 تا 15 رجب 1427 در مسجد حضرت موسي ابن جعفر (ع) برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي- كاربردي با همكاري دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اين دانشگاه مراسم اولين دوره اعتكاف را برگزار مي كنند.

دانشجويان و مدرسان علاقمند مي توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن يك قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي از دوم لغايت نهم مرداد ماه به سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي-دانشگاه جامع علمي- كاربردي مراجعه و يا با شماره تلفن 88904294 تماس حاصل كنند.

همچنين دانشجويان و مدرسان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه كنند.

به گزارش مهر، مسجد حضرت موسي بن جعفر (ع) در بلوار كشاورز - خيابان شهيد كبكانيان واقع شده است.

کد مطلب 355516

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