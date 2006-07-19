به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مديركل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور گفت: پيگيري و اخذ پيشنهادات شركت‌ها و سازمان‌ها در خصوص اصلاح اساسنامه آنها بر اساس مصوبه هيئت وزيران و بررسي و تشكيل جلسات كارشناسي و نهايتا ارسال به مراجع ذيربط براي تصويب آنها تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه عملي خواهد شد.

حمزه علي‌ بخشي اظهارداشت: از برنامه‌هاي ديگر دفتر امور مجامع وزارت راه و ترابري، پيگيري، بررسي و تمهيدات لازم براي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركتها و سازمانهاي تابعه كه در قانون برنامه سوم موفق به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود نشده‌اند، تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه است.

بخشي با تاكيد بر برنامه‌هاي امسال دفتر امور مجامع و دبيرخانه شوراي هماهنگي ترابري كشور، ابرازداشت: با تشكيل جلسات كارشناسي با نمايندگان شركت‌ها و سازمان‌هي تابعه وزارت راه و ترابري، ضوابط اجرايي بودجه سال 85 بر اساس ضوابط اجرايي بودجه كل كشور تهيه و پس از تصويب مجمع شوراي عالي سازمان‌ها و شركـت‌هاي وابسته حداكثر تا پايان تير ماه امسال ابلاغ خواهد شد.

