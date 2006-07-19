  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۴

نخست وزير ژاپن:

اعمال تحريم عليه كره شمالي به سرعت انجام نمي گيرد

در پي تصميم ژاپن براي اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه كره شمالي به سبب برنامه موشكي اين كشور، نخست وزير ژاپن اعلام كرد كه اعمال تحريم هاي بيشتر عليه كره شمالي به سرعت انجام نمي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، "جونيچيرو كويزومي" درجمع خبرنگاران گفت :"ما بايد مدتي منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا كره شمالي به طور جدي به قطعنامه شوراي امنيت پاسخ مي دهد يا نه."

نخست وزير ژاپن  افزود : جامعه بين المللي بايد به درخواست خود از كره شمالي براي بازگشت به مذاكرات شش جانبه براي پايان دادن به برنامه هاي هسته اي خود ادامه دهد."

يك مقام وزرات امور خارجه ژاپن هم امروز اعلام كرد : در گفتگوي تلفني "شينزوابه" سخنگوي دولت ژاپن و " توماس شيفر" سفير آمريكا در ژاپن دو طرف توافق كردند تا براي انجام اقدام عليه كره شمالي با يكديگر همكاري كنند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آراء به صدور قطعنامه عليه كره شمالي براي متوقف كردن برنامه موشكي آن راي داد .

ژاپن نيز يك سري اقدامها را عليه كره شمالي و پيرو آزمايشهاي موشكي آن در 5 جولاي ( 14 تيرماه) تحميل كرده است.

روزنامه يوميوري شيمبون نوشت: ژاپن دارايي هاي كره شمالي را در اين كشور مسدود و ارسال پول به كره شمالي را از اوايل ماه آگوست (مردادماه) ممنوع مي كند.

کد مطلب 355522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها