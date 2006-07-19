به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازسايت خبري سازمان، حجت الاسلام و المسلمين احمد خاتمي در اين نشست كه صبح امروز در سالن آمفي تئاتر كتابخانه ملي برگزار شد، با اشاره به اينكه ورزش ايران را نبايد با ورزشهاي غربي سنجيد گفت : ما در ورزش باورهاي خاص ديني و ملي خويش را داريم و بدان ها نيز مي باليم . يقينا وقتي ورزشكاران ما با تاسي به ائمه اطهار و مدد جستن از قدرت لايزال الهي، درعرصه دنيا دست به افتخارآفريني مي زنند، اين موفقيت براي ورزش جهان اين پيام خاص را دارد كه با معنويت در ورزش مي توان ناشدني ها را ممكن ساخت.



امام جمعه تهران با اشاره به ديدگاه حضرت امام خميني (ره) در رابطه با ورزشكاران گفت : ورزشكاران دو وظيفه دارند؛ يكي افزايش قواي جسماني در راه دفاع از مملكت و دوم نيز پرورش قواي روحاني كه در اسلام مورد تاكيد قرارگرفته و قهرمانان بايد با قدرت ايمان ضمن كسب مدال هاي قهرماني، در خدمت جامعه و مردم خويش باشند.



وي در عين حال با اشاره به اينكه نبايد انتظارات را ازتيم هاي ورزشي غيرمنطقي بالا برد، گفت : مردم ما از تيم ها و ورزشكاران خود انتظار دارند كه توانايي هاي خويش را درميادين مختلف آسيايي و جهاني درطبق اخلاص بگذارند و با مبارزات جوانمردانه، مبلغ فرهنگ والاي ملي و اسلامي اين مرز و بوم باشند. بديهي است ما عنوان و مدال را تحت هر شرايطي نمي خواهيم و به ورزش به عنوان مقوله اي تربيتي و پرورش دهنده سالم جسم و روح نظر داريم.



امام جمعه تهران كار برنامه ريزي شده در ورزش را مورد تاكيد قرار داد و گفت : اگر طي 27 سال گذشته در ورزش برنامه ريزي شده و هدفمند حركت كرده بوديم، هيچ زمان منتظر اين نبوديم كه باختي براي ورزش رقم بخورد و بعد برويم دنبال دلايل باخت و ناكامي . ضمن آنكه هيچوقت نبايد ازمسايل فرهنگي در ورزش غافل شويم، چرا كه براي مردم ما قابل قبول نيست كه ورزشكاران در صحنه هاي بين المللي به باورها و ارزش هاي ملي و اسلامي كشورخويش، بي اعتنا باشند.