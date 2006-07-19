يزد صدر نشين رده بندي مسابقات/ دانشگاه يزد فاتح تنيس روي ميز دانشجويان شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در پايان روز دوم هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر دانشگاههاي كشور تيم دانشگاه يزد با كسب مدال طلاي تيمي در رشته تنيس روي ميز موفق شد در صدر جدول رده بندي قرار گيرد. بعد از اين تيم دانشگاه شهيد باهنر كرمان دوم و دانشگاههاي شهيد بهشتي و شهر كرد نيز مشتركا در جايگاه سوم قرار گرفته اند.

يزد فاتح اولين مدال طلاي تيمي رقابتها

رقابتهاي تنيس روي ميز هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور روز گذشته با قهرماني تيم يزد در بخش تيمي پي گيري شد.

مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان دختر با حضور 16 تيم از سراسر كشور از روز دوشنبه 26 تيرماه در سالن كهنوجي كرمان آغاز شد كه در نهايت بعد از انجام 36 بازي در بخش تيمي تيم يزد به عنوان قهرماني رسيد.