يزد صدر نشين رده بندي مسابقات/ دانشگاه يزد فاتح تنيس روي ميز دانشجويان شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در پايان روز دوم هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر دانشگاههاي كشور تيم دانشگاه يزد با كسب مدال طلاي تيمي در رشته تنيس روي ميز موفق شد در صدر جدول رده بندي قرار گيرد. بعد از اين تيم دانشگاه شهيد باهنر كرمان دوم و دانشگاههاي شهيد بهشتي و شهر كرد نيز مشتركا در جايگاه سوم قرار گرفته اند.
يزد فاتح اولين مدال طلاي تيمي رقابتها
رقابتهاي تنيس روي ميز هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور روز گذشته با قهرماني تيم يزد در بخش تيمي پي گيري شد.
مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان دختر با حضور 16 تيم از سراسر كشور از روز دوشنبه 26 تيرماه در سالن كهنوجي كرمان آغاز شد كه در نهايت بعد از انجام 36 بازي در بخش تيمي تيم يزد به عنوان قهرماني رسيد.
در اين ديدارها تيم دانشگاه يزد با 6 پيروزي بر سكوي اول ايستاد، تيم دانشگاه شهيد باهنركرمان ميزبان مسابقات مدال نقره دريافت كرد و دو تيم دانشگاه شهيد بهشتي و شهركرد نيز عنوان سوم را از آن خود كردند. در اين ديدارها به ترتيب دانشگاههاي اروميه، امير كبير، مازندران، گرگان، هرمزگان، اصفهان، گيلان، بيرجند،صنعتي اصفهان و رازي كرمانشاه عنوانهاي پنجم تا چهاردهم را بدست آوردند. رقابتهاي انفرادي تنيس روي ميز از عصر روز گذشته آغاز به كار كرد.
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