سوريه ادعاي رژيم اسرائيل را در مورد ارسال سلاح به لبنان رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، جنگنده هاي ارتش اسرائيل سه شنبه در جريان حملات خود به نزديك شهر مسيحي نشين زحله در منطقه بقاع ميانه لبنان، چهار كاميون حامل مواد غذايي و دارو را منهدم كرده اند.

اين درحاليست كه يك سخنگوي نظامي اسرائيل مدعي شده بود كه كاميون هاي ياد شده سلاح و مهمات از سوريه براي حزب الله در منطقه بقاع حمل مي كرده اند، اما خبرنگار خبرگزاري فرانسه تاييد كرد كه يكي از اين كاميون ها حامل دارو اهدايي امارات و ديگري حاوي روغن خوراكي، سومين كاميون حاوي مواد غذايي و چهارمين كاميون نيز خالي بوده است.

اين منبع سوري تصريح كرد: چنين ادعاهايي از سوي رژيم اسرائيل با هدف بهانه تراشي براي توجيه جنايات وحشيانه آن عليه غيرنظاميان بيگناه لبنان و جلوگيري از كمكهاي انساندوستانه و رسيدن آن به دست مردم لبنان صورت گرفته است.

به گفته اين منبع، بار كاميونهاي مورد نظر، كمكهاي پزشكي اختصاص داده شده امارات متحده عربي براي لبنان و از طريق مرزهاي سوريه بود.



تداوم حملات بي رحمانه رژيم صهيونيستي به مناطق مختلف لبنان و به ويژه هدف قرار دادن آمبولانسها و كاميونهاي حامل مواد غذايي، اوضاع بهداشتي لبنان را به شدت وخيم كرده است.