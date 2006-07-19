بوش از وتو طرح تحقيقات سلول هاي بنيادي جنيني چشم پوشي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، طرح افزايش تحقيقات در زمينه سلول هاي بينادي جنيني در مجلس سناي آمريكا با كسب 63 راي موافق به تصويب رسيد.

انجمن ارتقاء علوم آمريكا كه بزرگترين سازمان علمي در ايالات متحده است از بوش خواست به اين نكته توجه داشته باشد كه تحقيق روي سلول هاي بنيادي جنيني روشي نويدبخش براي درمان ديابت، ضايعات نخاعي، پاركينسون و آلزايمر است.

روساي اين انجمن خطاب به بوش گفتند: ما جامعه علمي آمريكا اميدواريم كه با ديد و قلبي باز نسبت به تصميم خود تجديد نظر كنيد.



بوش پيش از اين با به كارگيري جنين انسان براي برداشت سلول هاي بنيادي عليرغم درخواست برخي از جمهوري خواهان برجسته از جمله "نانسي ريگان" و "آرنولد شواتزنگر" فرماندار كاليفرنيا مخالفت كرده بود.