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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۷

امروز و در كميسيون امنيت ملي مجلس؛

پاسخ وزير كشور نمايندگان را قانع نكرد

پاسخ وزير كشور نمايندگان را قانع نكرد

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام كرد : وزيركشور كه براي پاسخگويي به سئوالات 12 نماينده در اين كميسيون حاضر شده بود ، نتوانست نمايندگان را قانع كند و سئوالات براي استماع پاسخ دوباره وزير به صحن مجلس رفت.

كاظم جلالي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، توضيح داد :  در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس سئوال مشترك خانم شايق و آقايان رحماني، جبارزاده، صنعتي، صديقي، شافعي، اسماعيلي، غياثي، مرادي و هاشمي نمايندگان تبريز، سراب، بناب، مرند و جلفا، هشترود، شبستر و ميانه در خصوص مسائل مربوط هموطنان ترك زبان و نوع مديريت پيامدهاي انتشار كاريكاتور روزنامه ايران مطرح شد.

به گفته وي همچنين سئوالات شافعي نماينده مرند و جلفا و نژاد فلاح نماينده ساوجبلاغ در خصوص گسترش روز افزون مواد مخدر در داخل كشور و چگونگي برخورد با آن مطرح شد و مصطفي پورمحمدي وزير كشور در خصوص آنها توضيحاتي داد كه نمايندگان را قانع نكرد.

بر اين اساس همه سئوالات براي ارائه توضيحات بيشتر وزير كشور به صحن علني مجلس فرستاده شد.
کد مطلب 355553

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