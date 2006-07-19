دستياران امير قلعه نوعي معرفي شدند / ابراهيمي ، ابراهيم زاده و كماسي در تيم ملي

به گزارش خبرنگار"مهر"، امير قلعه نوعي سرمربي جديد تيم ملي صبح امروز در جلسه اي با ناصر ابراهيمي و پرويز كماسي درباره فعاليت در تيم ملي گفت و گو كرد و در نهايت اين مربيان سابق تيم پرسپوليس پذيرفتند كه به عنوان دستيار و بدنساز، امير قلعه نوعي را در تيم ملي همراهي كنند.

همچنين منصور ابراهيم زاده مربي سابق ذوب آهن كه به كادر فني تيم سپاهان نقل مكان كرده است به عنوان يكي ديگر از دستياران امير قلعه نوعي انتخاب شده است.

منابع مطلع اعلام كردند كه از بين حميد بابازاده و كريم بوستاني هم يك نفر به عنوان مربي دروازه بانها به جمع كادر فني تيم ملي خواهند پيوست .