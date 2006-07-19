پروفسور ضيايي در گفتگوي اختصاصي با مهر: فلسفه مشاء در غرب به واسطه آثار آكوئيناس گسترش يافت

پروفسور حسين ضيايي، رئيس گروه شرق شناسي و مطالعات ايراني و اسلامي دانشگاه U.C.L.A آمريكا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد گسترش فلسفه مشاء در غرب اظهار داشت: فلسفه مشاء در غرب از دو طريق ادامه و گسترش يافت. يكي توسط شرح هاي ابن رشد و ترجمه متون ابن سينا به خصوص آنهليي كه آباي توميستي از آنها استفاده نموده اند.

وي افزود: البته شايد مهمترين كلمه توميست از نوشته هاي توماس آكوئيناس باشد كه فلسفه هاي مشايي ابن سينا از آن طريق ادامه و گسترش يافت. چنانچه بارها خود توماس براي تأكيد مي گويد قال ابن سينا.

دكتر ضيايي تصريح كرد: بررسي مباحث مهم فلسفي خصوصاً درباره قياسات موجهات و هم بحث اثبات وجوبي واجب الوجود در غرب برخلاف فلسفه اشراق در مبحث معرفت، يعني مبناي شناخت، تنها استوار بر نظاير اتصال يا اتحاد با عقل فعال مطرح مي شود و لذا آنان نظاير شناخت حضوري را نمي دانستند.

رئيس گروه شرق شناسي و مطالعات ايراني و اسلامي دانشگاه U.C.L.A آمريكا تأكيد كرد: از اين رو شكافهاي منطقي در علم المعرفت ارسطويي بر جا ماندند تا قرن نوزدهم. و نزد ما نيز اصول حاكم بر چيستي شناخت اوليه كه اصل مطلب است بر مبناي علم حضوري دانسته است.

پروفسور حسين ضيايي ليسانس رياضيات و فيزيك خود را در سال 1967 از دانشگاه ييل و دكتراي فلسفه اسلامي را در سال 1976 از دانشگاه هاروارد اخذ كرد. وي مدتي نيز در ايران در دانشگاه تهران و صنعتي شريفت تدريس كرده است. وي از سال 1988 در گروه شرق شناسي و مطالعات ايراني و اسلامي دانشگاه U.C.L.A كاليفرنياي آمريكا مشغول تدريس و پژوهش است.

دكتر ضيايي آثار متعددي درباره فلسفه اسلامي و به ويژه سهروردي در غرب به زبان انگليسي منتشر كرده است. كتابهاي "اشراق و معرفت در انديشه سهروردي" و "نور در حكمت سهروردي" از ضيايي با ترجمه سيما نوربخش منتشر شده است .