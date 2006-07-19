هدفم كمك به فوتبال ملي است / همكاري ام با تيم ملي به جلسه فردا بستگي دارد

ناصر ابراهيمي با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : بنده امروز به اتفاق آقاي كماسي با آقاي قلعه نوعي جلسه داشتيم و بعد ازمذاكراتي كه انجام شد قبول كردم كه به عنوان دستياراول به آقاي قلعه نوعي كمك كنم ولي توافق نهايي به جلسه فردا بستگي دارد . آقاي منصور ابراهيم زاده نيز به عنوان يكي از مربيان تيم ملي در كادرفني خواهند بود.

ابراهيمي گفت : ظاهرا قراراست علاوه برمربي دروازه بانها يك مربي ديگرهم به كادرفني تيم ملي اضافه شود وحتي احتمال دارد ازيك روانپزشك هم در كادر پزشكي استفاده شود.



ابراهيمي درپاسخ به اين سوال كه چرا حاضرشده دستيارشاگرد قديمي اش باشد ، گفت : درفوتبال امروزدنيا اين مسائل ملاك نيست. مگرغيراز اين است كه زاگالو با آن همه اعتبار و افتخار و با 75 سال سن در ده سال اخير به عنوان مشاورسرمربي تيم ملي برزيل فعاليت كرده وحتي درجام جهاني 1994 آمريكا و 2006 آلمان به عنوان مشاور و عضوي ازكادرفني دركنار كارلوس آلبرتو پريرا روي نيمكت نشسته است.

ابراهيمي درپايان گفت : هدف كمك به فوتبال ملي است ومن براين باورم كه كادرفني فعلي تيم ملي كارخود را بسيار قوي و محكم آغازخواهد كرد .