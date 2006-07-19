اختصاص 150 ميليون دلار براي پروژه هاي مقاوم سازي مدارس كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه همچنين با نصويب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مقرر شد جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، اين وزارتخانه براي تامين سرمايه اوليه اين صندوق ها، 28 مورد از املاك خود در نقاط مختلف كشور را به ارزش پايه 47 ميليارد و 193 ميليون ريال به فروش برساند.

در جلسه امروز همچنين آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه درباره ارتقاي آگاهي هاي عمومي و آموزش هاي رسمي و غيررسمي به منظور محيط زيست به تصويب رسيد.

همچنين با اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مقرر شد دانش آموختگان رشته فوريت هاي پزشكي نيز مشمول اين قانون محسوب شده و دوره خدمت وظيفه عمومي خود را در واحدهاي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپري كنند.

در اين جلسه همچنين پيشنهاد تعدادي از دستگاه هاي اجرايي مطرح شد و به تصويب رسيد.