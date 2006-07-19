رسانه ملي نقش مهمي در معرفي الگوهاي مناسب بانوان دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد عزت اله ضرغامي در جشن ميلاد مهر كه به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تقدير از كاركنان زن سازمان صدا و سيما برگزار شد ، با اشاره به برنامه هاي متعدد رسانه ملي با موضوع حجاب و حفظ عفاف در جامعه ، تاثيرات آگاهي بخش و روشنگر اين برنامه ها را بسيار مثبت ارزيابي كرد.

وي افزود: به گفته دست اندركاران صنوف مربوط به لباس و پوشش، در هفته هاي اخير ميزان تقاضا و اقبال به پوشش اسلامي در بازار به مراتب افزايش يافته است.

رئيس سازمان صدا و سيما در ادامه از همه صاحب نظران درخواست كرد تا در مورد وضعيت پوشش بانوان در برنامه هاي مختلف سيما به ويژه برنامه هاي نمايشي و پربيننده نظرات مشورتي خود را به صدا و سيما اعلام كنند.