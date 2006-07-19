فعاليتهاي فرهنگي و هنري براي گردشگران كم رنگ است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري، محمد اسماعيل امامزاده در اين جلسه از نحوه برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي براي گردشگران انتقاد كرد و گفت: اغلب دستگاه ها و سازمانهاي عضو كميته به تعهدات خود عمل نكرده اند و برخي نيز هيچ مسئوليتي را نپذيرفته اند.

وي افزود: برنامه هاي فرهنگي جزو وظايف ذاتي يك دستگاه هدف اين كميته نيست بلكه بايد براي روزهاي تابستان كه استان پذيراي ميليونها گردشگر است كار ويژه فرهنگي- هنري تعريف كرد.

رئيس كميته فرهنگي طرح تابستانه گردشگري مازندران از برنامه ريزي گسترده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و صرف ميليون ها تومان هزينه براي برنامه هاي تابستاني خبر داد و افزود: وظيفه اين كميته طراحي برنامه هاي فرهنگي- هنري در سواحل و پاركهاي جنگلي است تا لحظات با نشاط و پرباري براي مهمانان مهيا شود.