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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۹

انتقاد رئيس كميته فرهنگي طرح تابستانه گردشگري مازندران:

فعاليتهاي فرهنگي و هنري براي گردشگران كم رنگ است

رئيس كميته فرهنگي طرح تابستانه گردشگري مازندران در سومين نشست كميته فرهنگي اين طرح از كم رنگ بودن فعاليت هاي فرهنگي و هنري ويژه گردشگران انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري،  محمد اسماعيل امامزاده در اين جلسه از نحوه برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي براي گردشگران انتقاد كرد و گفت: اغلب دستگاه ها و سازمانهاي عضو كميته به تعهدات خود عمل نكرده اند و برخي نيز هيچ مسئوليتي را نپذيرفته اند.

وي افزود: برنامه هاي فرهنگي جزو وظايف ذاتي يك دستگاه هدف اين كميته نيست بلكه بايد براي روزهاي تابستان كه استان پذيراي  ميليونها گردشگر است كار ويژه فرهنگي- هنري تعريف كرد.

رئيس كميته فرهنگي طرح تابستانه گردشگري مازندران از برنامه ريزي گسترده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و صرف ميليون ها تومان هزينه براي برنامه هاي تابستاني خبر داد و افزود: وظيفه اين كميته طراحي برنامه هاي فرهنگي- هنري در سواحل و پاركهاي جنگلي است تا لحظات با نشاط و پرباري براي مهمانان مهيا شود.

 

کد مطلب 355572

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