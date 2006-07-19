مطالبات معلمان طي سال جاري پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، سيد علي يزدي خواه در مراسم معارفه رئيس جديد آموزش و پرورش ناحيه 2 كرج اظهار داشت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مطالبات معلمان در سال جاري مطابق وعده داده شده پرداخت مي شود كه اين امر تاثير قابل توجهي در كاهش دغدغه هاي فكري آنان دارد.

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم كمكهاي خيرين و اوليا دانش آموزان به مدارس تصريح كرد: دريافت اين كمكها به هيچ عنوان اجباري نيست و مديران حق دريافت وجه هنگام ثبت نام را ندارند.

يزدي خواه با تشريح اقدامات دولت به منظور ارتقاء سطح معيشت معلمان از آنان خواست متعهدانه تر از گذشته به كار خود ادامه دهند و بستر لازم براي باروري فكر نسل هاي سوم و چهارم انقلاب را فراهم كنند.

در اين مراسم از زحمات ابوالفضل زينلي كه هم اكنون رئيس ناحيه 4 آموزش و پرورش كرج است ، تجليل و قدرداني و ابراهيم آخوندي به عنوان رئيس جديد ناحيه 2 آموزش و پرورش كرج معرفي شد.

ناحيه 2 آموزش و پرورش كرج با دارا بودن 120 هزار دانش آموز پرجمعيت ترين ناحيه كرج است.