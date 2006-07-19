نخستين روز مسابقات دو و ميداني كم توانان ذهني به پايان رسيد

به گزارش خبرنگارورزشي مهر ازكرج؛ در اين مسابقات كه با شركت 240 دونده از 27 استان كشور در رده سني جوانان در استاديوم شريعتي كرج جريان دارد شركت كنندگان در 19 رشته ورزشي با يكديگر به رقابت پرداختند . نفرات برتر اين مسابقات در قالب تيم دانش آموزي كم توان ذهني به مسابقات بين المللي كم توانان ذهني اعزام خواهند شد.

اسامي نفرات برتر روز اول اين مسابقات به شرح زير است :

رشته دو 100 متر: كامبيز طارمي از هرمزگان

رشته دو 800 متر : مصطفي زارعي از هرمزگان

رشته 110 متر با مانع : علي اكبر سالار مرادي ازخراسان جنوبي

رشته 20 متر سندرم : محمد رجبي از گيلان

رشته پرش طول سندرم :علي اصغركيميايي از قزوين

رشته پرش سه گام : فرزاد غريب زاده ازخراسان جنوبي

رشته پرتاب وزنه : ايمان مرادي ازچهارمحال بختياري

15 رشته از مسابقات ياد شده مربوط به كم توانان و چهار رشته آن مربوط به سندروم است. اين رقابتها روزجمعه به كارخود پايان خواهد داد.