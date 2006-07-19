دكتر جاسبي درگذشت مهندس شكرريز را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري مهر، در پيام دكتر جاسبي آمده است: با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مهندس نصير شكرريز، از همراهان اصلي آغاز حركت پويا و بالنده تاسيس و پايه گذاري دانشگاه آزاد اسلامي كه كوشش هاي ارزنده و زحمات طاقت فرسايي از نخستين روزهاي تاسيس بزرگترين مجتمع آموزشي كشور از خود بجاي گذاشته است را به جامعه دانشگاهي كشور به ويژه خانواده معزز ايشان صميمانه تسليت مي گويم.

بدون شك تحقق راهبردها وبرنامه هاي هر سازماني مرهون جديت، سختكوشي و فداكاري مديران آن سازمان است و همه دست اندركاران نظام آموزش عالي كشور و كساني كه از نزديك، روند رشد و توسعه كمي و كيفي دانشگاه آزاد اسلامي را دنبال كرده اند، از درگذشت نا بهنگام اين چهره فرهيخته و دانشگاهي متاسف شده و جا دارد كه از خدمات ارزشمند و ماندگار ايشان به نحو شايسته اي، تجليل به عمل آيد.