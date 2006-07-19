شهادت علامه حسن ترابي ما را استوارتر مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مركز خبر حوزه هاي علميه، سيد ساجد علي نقوي رهبر شيعيان پاكستان در جمع هزاران نفر از مردم شهر كراچي، با اشاره به شخصيت برجسته شهيد علامه حسن ترابي اظهار داشت: هدف شهيدعلامه حسن ترابي مبارزه با توطئه هاي استكبار، ظلم و بي عدالتي و نيز ايجاد وحدت اسلامي بين مسلمين بود.

وي افزود: او سعي مي كرد تا يك نظام عادلانه اسلامي در پاكستان حاكم شود، دشمنان اسلام بدانند كه با شهادت علامه حسن ترابي روحيه ما قوي تر شده و مستحكم تر از گذشته راه او را ادامه خواهيم داد و آرزو داريم مانند علامه حسن ترابي به فوز عظيم شهادت نايل شويم.

رهبر شيعيان پاكستان ضمن محكوم كردن اقدامات وحشيانه رژيم اشغالگر قدس در به خاك و خون كشيدن مردم مظلوم لبنان و فلسطين تصريح كرد: امروز بشريت از جنايات اسرائيل با پشتيباني آمريكا شرمسار و سكوت مجامع بين المللي و برخورد با اين واقعه ددمنشانه نيز شرم آورتر است، هدف دشمنان از اين همه جنايات وحشي گري ها، به زانو در آوردن و خلع سلاح حزب الله است، اما دنيا بداند حزب الله افتخار جهان اسلام است و مصداق كامل فرهنگ عاشورايي است، جهان اسلام بايد دراين موقعيت حساس از حزب الله حمايت كنند.

وي با تاكيد بر حفظ وحدت اسلامي بين مذاهب و اقوام مختلف خواستار برخورد قاطعانه دولت پاكستان و مجازات عوامل حوادث تروريستي در اين كشور شد.

علامه حسن ترابي، امام جمعه شهر كراچي پاكستان از شخصيت هاي برجسته، مذهبي و سياسي پاكستان بود كه بعد از اقامه نماز جمعه و شركت مردم كراچي در تظاهرات محكوميت حملات ددمنشانه اسرائيل به لبنان وفلسطين، جمعه گذشته هنگام مراجعه به منزل توسط دشمنان اسلام به شهادت رسيد.