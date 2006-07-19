سازمان تربيت بدني براي تقويت فوتبال در سراسر كشور برنامه ريزي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسيني دولت آبادي درگفتگو با سايت خبري سازمان با بيان اين مطلب افزود: مهندس علي آبادي در اين جلسه توضيحات لازم را در رابطه با حضور تيم ملي فوتبال در رقابت هاي جام جهاني آلمان و مسايل پيش آمده ارايه كرد و درعين حال پاسخگوي سئوالات نمايندگان شد. در حقيقت در اين نشست رئيس سازمان مسائل و اشكالاتي را كه دركار تيم ملي فوتبال و فدراسيون وجود داشت مطرح كرد و نمايندگان نيز بر وجود اين اشكالات اتفاق نظر داشتند.



وي در عين حال افزود: در اين نشست نمايندگان به رئيس سازمان تربيت بدني ايراد گرفتند كه چرا رئيس فدراسيون را چند ماه قبل ازجام جهاني بركنارنكرده است كه وي ضمن اشاره به عذرهاي موجود در اين ارتباط تاكيد كرد كه حركت لازم درجهت اصلاح فوتبال كشور آغاز شده است.



مخبر كميسيون فرهنگي مجلس و نماينده برخوار و ميمه با اشاره به هزينه هاي بالايي كه براي تيم ملي فوتبال ايران صورت مي گيرد، گفت : در اينكه بايد هزينه شود حرفي نداريم، اما حرف اين است كه نبايد همه چيز را در تيم ملي ديد. بلكه بايد ريشه اي و اصولي به مسايل فوتبال و به ويژه ريشه اين رشته در استان ها و شهرستان ها توجه كرد. درخلال نشست مهندس علي آبادي با اعضاي كميسيون فرهنگي اين مسأله هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و رئيس سازمان ضمن صحه گذاشتن به اين نكته اعلام كرد كه برنامه هاي زيادي درجهت ا حيا و رونق فوتبال دركل استان هاي كشور دارد.



وي تصريح كرد: بي شك بايد تيم ملي فوتبال را حفظ كرد و اين تيم را براي حضوري شايسته درمسابقات مختلف آماده نمود، اما در كنار آن نيز نبايد از استعدادهاي فوتبال شهرستان ها و حتي روستاها غافل شد كه اميدواريم با برنامه هايي كه سازمان تربيت بدني دارد، فوتبال ايران قدم هاي اساسي را در جهت زيرساخت هاي اين رشته و پرورش استعدادها در اقصي نقاط كشور بردارد.



حسيني دولت آبادي درعين حال انتخاب اميرقلعه نويي به سمت سرمربي تيم ملي فوتبال را در مقطع حاضر مثبت ارزيابي كرد و گفت : اميدوارم اين مربي جوان بتواند با تيم ملي به نتايجي خوب دست يابد.