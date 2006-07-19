مسكو از تلاش هاي آمريكا براي متهم كردن ايران و سوريه انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرگئي لاوروف با اشاره به اتهامات آمريكا و رژيم صهيونيستي به ايران و سوريه تصريح كرد: متهم كردن ديگر كشورها به دست داشتن در بحران كنوني لبنان به عنوان گناهكار تنها بحران و تنش را در منطقه افزايش مي دهد.

وزيرخارجه روسيه در گفتگو با راديو "ايكو" در مسكو گفت : اگر ما به اين بينديشيم كه چه كسي گناهكار است همانطوري كه برخي از كشورها تلاش مي كنند كشورها و رهبران ديگر را متهم كنند اين اقدام صرفا ناآراميها و تنش را در منطقه افزايش مي دهد.

به گزارش "مهر"، رئيس جمهوري آمريكا با متهم كردن سوريه به تلاش براي كنترل دوباره لبنان از جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي بر ضد مردم بي دفاع لبنان حمايت كرد و ضمن محكوم كردن عمليات تدافعي حزب الله خواستار تلاش براي انزواي ايران شد.



بوش در كاخ سفيد و پس از ارائه گزارشي در مورد گروه هشت ( هشت كشور بزرگ صنعتي جهان ) به اعضاي كنگره ادعا كرد: "علت اصلي درگيري بين اسرائيل و حزب الله در جنوب لبنان تروريسم و حملات تروريستي در يك كشور دموكراتيك است."

وي در ادامه اين ادعاها براي سرپوش گذاشن بر ريشه هاي اصلي بحران خاورميانه كه همانا وجود رژيم نامشروع اسرائيل و حمايتهاي آشكار غرب به ويژه آمريكا از اين رژيم است، دراظهاراتي فرافكنانه مدعي شد :" بخشي از اين حملات تروريستي توسط برخي كشورها از جمله سوريه و ايران القا مي شود و به منظور برخورد با اين بحران، جهان بايد با حزب الله و سوريه برخورد كند و به تلاش خود براي به انزوا كشاندن ايران ادامه دهد."

در همين حال، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز در سفرش به سرزمين هاي اشغالي توقف فوري درگيري رژيم صهيونيستي با حزب الله لبنان را خواستار شد.