جنبش عدم تعهد رژيم صهيونيستي را به استفاده افراطي از زور محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، مالزي كه هم اكنون رياست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد با صدور اين بيانيه از طرف اعضاي اين جنبش، نگراني عميق خود را از بدتر شدن اوضاع خاور ميانه اعلام كرد.

در اين بيانيه كه توسط وزرات خارجه مالزي صادر شده، آمده است: "مالزي به عنوان رئيس و از طرف جنبش عدم تعهد نگراني خود را در مورد بدتر شدن مداوم اوضاع در خاورميانه طي هفته هاي اخير به ويژه در غزه و لبنان اعلام مي كند."

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "استفاده بيش از اندازه و مداوم زور توسط اسرائيل باعث تخريبهاي زيادي به داراييها شده و به از دست دادن جان غيرنظاميان، ازجمله كودكان و جراحات عميق منجر شده است."

نم همچنين تاسف خود را نسبت به اينكه به درخواستهاي جامعه بين المللي از اسرائيل براي توقف تهاجم نظامي آن و عقب نشيني نيروهاي آن پاسخ داده نشده است، اعلام كرد.

اين جنبش همچنين استفاده افراطي از زور توسط اسرائيل در غزه و لبنان و بازداشت وزراي فلسطيني ، اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين و ديگر مقامهاي فلسطيني را محكوم كرد.

در بيانيه نم همچنين آمده است :" نم قاطعانه تنبيه جمعي مردم فلسطين و لبنان را رد مي كند."