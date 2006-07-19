ايتاليا و آلمان آتش بس فوري در لبنان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، هورست كوهلر رئيس جمهوري آلمان و "جورجيو نابوليتانو" همتاي ايتاليايي وي امروز بر ضرورت آتش بس فوري در لبنان تاكيد كردند.

كوهلر در اين رابطه گفت : اسرائيل حق دارد از خود دفاع كند اما ما از افزايش شمار قربانيان شهروند لبناني ونيز تخريب زيرساخت هاي شهري عميقا نگران هستيم.

رئيس جمهوري آلمان پس از ديدارش با همتاي ايتاليايي خود در برلين اين اظهارات را عنوان كرد.

درهمين حال رئيس جمهوري ايتاليا از استقرار نيروهاي حافظ صلح در جنوب لبنان و گسترش ماموريت هاي آنها استقبال كرد و گفت : با مشاركت سربازان اروپايي در نيروهاي مشابه موافقيم.

نابوليتانو از زمان انتخابش به عنوان رئيس جمهوري ايتاليا در ماه مه گذشته اولين سفر خارجي خود را به آلمان انجام داد.

وي افزود: سازمان ملل متحد مي تواند به اتحاديه اروپا تكيه كند.

دبيركل سازمان ملل كه روز گذشته به منظور رايزني با مقامهاي اروپايي و بررسي راههاي پايان تنش آفريني صهيونيستها درمنطقه به بروكسل رفته است، از افزايش نيروهاي حافظ صلح بين المللي در لبنان حمايت كرد.



كوفي عنان اظهار داشت: "جزئيات اعزام نيروهاي ثبات به لبنان ازجمله تعداد و مفهوم كلي آن بايد حل وفصل شود. من پيش بيني مي كنم تعداد نيروهايي كه در آينده به لبنان اعزام خواهند شد، بسيار بيشتر از تعداد فعلي باشد كه 2 هزار تن هستند.

وي افزود:" من انتظار دارم كه براي اين نيروها يك مفهوم متفاوت و ميانه درباره عمليات ها تعريف شود".