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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۱۳

در بيانيه مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد شد:

ملت هاي آزاده جهان با حمايت از خط مقدم جهان اسلام توطئه استكبار را خنثي كنند

دست جنايتكار فرزند نامشروع شيطان بزرگ آمريكا درحالي حمله گسترده و وحشيانه را به لبنان عزيز آغاز كرده كه هنوز جهان اسلام از داغ مظلوميت و وحشيگري هاي نيروهاي ددمنش صهيونيستي در غزه قلب تپنده جهان اسلام يعني سرزمين فلسطين عزادار است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي آمده است:  گرچه بهانه تهاجم ددمنشانه رژيم غاصب صهيونيستي، اسير گرفته شدن 2 سرباز اسرائيلي توسط جنبش مقاومت لبنان عنوان شده، ولي جاي اين سئوال جدي همچنان باقي است كه چگونه اسرائيل براي آزادي چند سرباز مجاز است دهها هزار  زن و بچه و مردم بي دفاع و بي گناه را با فتواي مذهبي خاخام هاي صهيونيست آماج وحشيانه ترين حملات خود قرار دهد، و آنان را به خاك و خون بكشد، در حاليكه 11 هزار فلسطيني و صدها اسير لبناني گرفتار چنگال ضالمانه آن رژيم غاصب است. كجايند مدافعين دروغين حقوق بشر.

كجايند سازمان هاي عريض و طويل بين المللي. كجايند انسان هاي آزاده جهان. چه شده است كه مقاومت تجاوز وتجاوز آشكار به يك كشور و ملت مستقل دفاع از خود تلقي مي گردد؟

آنچه كه در صحنه لبنان قهرمان جاري است، خواب دشمنان را آشفته ساخته است، نمايش قدرت و توان بازدارندگي جنبش مقاومت و فرزندان رشيد امت اسلامي، تابوي شكست ناپذيري اسرائيل را براي چندمين بار درهم شكست وادبيات جديدي را وارد عرصه گفتمان هاي بين المللي نمود.

در ادامه اين بيانيه آمده است: مبارك باد پايداري و دلاورمردي مبارزان مقاومت كه اين چنين مايه عزت، شرف وافتخار تمام آزاديخواهان گرديدند. اگر امروز جهان اسلام دنبال عظمت، عزت، شرف و استقلال خويش است بايد از جبهه مقاومت در برابر جبهه استكبار حمايت قاطع مادي و معنوي به عمل آورد.

در اين شرايط و مقطع حساس و سرنوشت ساز كه دشمنان سرسخت اسلام براي اجراي نقشه هاي شوم استكباري و تسلط بلا معارض بر منابع مادي و معنوي جهان اسلام بصورت عريان و وقيحانه با تمام قوا و با بهره گيري از ابزار سازمان ملل و حق نا به حق وتو امپراطوري رسانه اي به مصاف مسلمانان آمده است. تا دوران استعمار كهن را با شكستن مقاومت و انقياد و اطاعت محض ملتهاي منطقه احيا نمايند.

ما نمايندگان مردم شريف ضمن اعلام پشتيباني قاطع از جنبش مقاومت لبنان و فلسطين و قدرداني از رزمندگان مقاومت بويژه رهبري مدبرانه و شجاعانه جناب آقاي سيد حسن نصراله و محكوميت شديد اقدامات غير مسئولان و ددمنشانه رژيم صهيونيست و حاميان آن، نظر مسئولين و مخاطبين محترم را به نكات ذيل معطوف مي داريم.

- از رياست مجلس شوراي اسلامي تقاضاي اكيد داريم كه اقدامات لازم و عاجل را در جهت تشكيل جلسه اضطراي بين المجالس اسلامي به عمل آورده و از طريق رايزني با ديگر مجالس كشورهاي اسلامي، ظرفيت جهان اسلام را در حمايت از مقاومت و مردم بي دفاع لبنان و فلسطين بسيج نمايد.

- از وزارت امور خارجه درخواست مي كنيم كه با ديپلماسي فعال و موثر با كشورهاي اسلامي و مستقل، امكان ارسال كمك هاي فوري و اضطراري بشردوستانه را به مردم آسيب ديده لبنان و فلسطين فراهم نموده و از ظرفيت جهان اسلام در جهت پشتيباني مادي و معنوي از جنبش مقاومت حداكثر استفاده لازم را به عمل آورده و زمينه لازم را براي قطع روابط ديپلماتيك و اقتصادي كشورهاي مسلمان با رژيم نامشروع صهيونيست فراهم نمايد.

- از صدا وسيما مي خواهيم كه با استفاده از تمام امكانات موجود و ظرفيت رسانه اي جهان اسلام، ضمن انعكاس مظلوميت مردم فلسطين  و لبنان وحشيگري هاي صهيونيست ها در به خاك و خون كشيدن هزاران نفر مردم بي دفاع و بي گناه، جنبش مقاومت را در اين نبرد رسانه اي نابرابر حمايت نمايند.

- ضمن تشكر و قدرداني خالصانه از راهپيمايي مردم بزرگوار كه تجاوزات رژيم صهيونيستي را محكوم و از مردم مظلوم لبنان و فلسطين حمايت نمودند. از مسئولين محترم بسيج و ساير نهادهاي مسئول مي خواهيم كه در صورت لزوم زمينه هاي لازم را براي اجابت مقاومت، فراهم نمايند چرا كه امواج خروشان جهان اسلام و انسانهاي آزاده اين همه جسارت به حريم حريت و انسانيت خويش را تاب نمي آورد.

از همه ملت هاي آزاده جهان به ويژه امت غيرتمند و بزرگ اسلام محمدي (ص) انتظار داريم كه با تمام توان در جهت حمايت مادي و معنوي از خط مقدم جهان اسلام، يعني جنبش مقاومت اسلامي، توطئه، شوم استكبار و رژيم صهيونيستي را نقش بر آب نمايند.

کد مطلب 355600

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