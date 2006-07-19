/ مسابقات كشتي آزاد انتخابي كشور / وزن كشي چهار وزن اول برگزار شد

وزن كشي اوزان 55 ، 66 ، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد انتخابي كشور كه از ساعت 18 در كرج جريان داشت با تغييراتي در اوزان ياد شده برگزار شد .