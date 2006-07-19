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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۱۶

/ مسابقات كشتي آزاد انتخابي كشور /

وزن كشي چهار وزن اول برگزار شد

وزن كشي چهار وزن اول برگزار شد

وزن كشي اوزان 55 ، 66 ، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد انتخابي كشور كه از ساعت 18 در كرج جريان داشت با تغييراتي در اوزان ياد شده برگزار شد .

به گزارش خبرنگارورزشي مهر ازكرج؛ بابك خورشيدي نماينده كرج در وزن 55 كيلوگرم با مقداري اضافه وزن سروزن نرسيد و تلاش مسئولان كرجي براي رساندن وي به 60 كيلوگرم تا فردا ادامه خواهد داشت.

عليرضا حيدري كشتي گير وزن 96 كيلوگرم كشور در آخرين مراحل وزن كشي براي 120 كيلوگرم روي باسكول رفت و به همين دليل مسابقه وي كه قرار بود روزجمعه برگزار شود فردا برگزارخواهد شد.

هادي حاجيان كه تا لحظاتي پيش از وزن 55 كيلوگرم بازمانده بود به وزن مورد نظر رسيد و در اين وزن كشتي خواهد گرفت.

ساير كشتي گيران اوزان ياد شده بدون مشكلي در وزن مورد نظر خود وزن كشي كرده و به روي تشك خواهند رفت.

مسابقات چهار وزن اول كشتي آزاد انتخابي كشور فردا در مجموعه ورزشي انقلاب كرج برگزارمي شود و وزن كشي چهار وزن دوم از ساعت 18 در استاديوم شريعتي انجام خواهد شد.

کد مطلب 355601

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