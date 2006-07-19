رئيس جمهوري لبنان خواستار آتش بس فوري شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر رئيس جمهوري لبنان دربيانيه اي اعلام كرد: لحود رئيس جمهور خواستار آتش بس فوري شده است.

اين بيانيه مي افزايد: رئيس جمهوري لبنان در ديدارش با خبرنگاران خارجي درپاسخ به سئوالي در مورد تماسهايش با فرستادگان بين المللي براي متوقف كردن حملات رژيم صهيونيستي به لبنان به چه مرحله اي رسيده است گفت : تمام اين درخواست ها بيانگر اهتمام و توجه آنها است، اما بهتر است اين توجه عملي شود وتنها در حد شعار باقي نماند و آن از طريق آتش بس وتوقف كشتار شهروندان بي گناه لبناني صورت نمي گيرد.

رئيس جمهوري لبنان درمورد درخواست فرانسه به آتش بس فوري با گرايش انساندوستانه اظهار داشت : ما به موضع فرانسه و سفر دومينيك دوويلپن نخست وزير اين كشور به بيروت ارج مي نهيم اما اين دعوت بازتاب مطلوب را نداشت و همچنان اسرائيل آن را ناديده گرفته است و اين علنا نشان مي دهد كه دشمن صهيونيستي ازبسياري از اهداف نظامي خود بر ضد لبنان فراتر رفته است .

اتحاديه اروپا نيز پس از سازمان ملل متحد، موافقت خود را با اعزام نيروهاي چند مليتي به لبنان اعلام كرد.



وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در نشست اخيرخود در بروكسل همچنين تصريح كردند : استقرار شماري از نيروهاي چند مليتي در جنوب لبنان مي تواند تا حدي در آرامش اين منطقه موثر واقع شود .

" فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان پس از نشست اخير در يك كنفرانس خبري در همين زمينه اظهار داشت : اتحاديه اروپا در راستاي تحقق اين امر به كمك سازمان ملل نياز دارد .

دومينيك دويلپن نخست وزير فرانسه نيز خواستار آتش بس فوري با گرايش انساندوستانه شده است.

وي روز دوشنبه در كنفرانس خبري مشترك با فواد سنيوره همتاي لبناني خود گفت : ما خواستار آتش بس فوري با گرايش انساندوستانه هستيم تا رنج و مشقت شهروندان پايان يابد.

نخست وزير فرانسه خواستار خويشتنداري رژيم صهيونيستي شد و گفت : اولويت ما آتش بس است.