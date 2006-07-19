حياتي: اصلاحات كنكور بايد به سال تحصيلي 86- 85 برسد / سبحاني: فوريت دارد كه سرنوشت ميليون ها دانش آموز با فوريت بررسي نشود ؛ اظهار نظر نمايندگان مجلس در مورد فوريت بررسي طرح پذيرش دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي حياتي نماينده لامرد در لزوم ارائه اين طرح بصورت فوريتي گفت: با توجه به اينكه لازم است چگونگي پذيرش دانشجو اصلاح شود و به نظرمي رسد تا مهر و آبان فرصت چنين كاري وجود ندارد اين طرح را خواستيم كه سريعتر بررسي شود.

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات افزود: با توجه به اينكه دفترچه كنكور در آذرماه توزيع مي شود ما مي خواهيم كه اين اصلاحات به كنكور در سال تحصيلي 86- 85 برسد.

وي با اشاره به اينكه در اين طرح هماهنگي وزارت علوم و آموزش و پرورش آمده است گفت: دانش آموزان بايد از اول سال تحصيلي بدانند سوابق تحصيلي آنها در كنكور تاثيردارد و به همين دليل آمادگي براي كنكور سال آينده داشته باشند.

حياتي در ادامه با توجه به تعطيل بودن مجلس در دو هفته و عقب افتادن روند بررسي طرحها و لوايح ازنمايندگان خواست كه به اين فوريت راي مثبت دهند.

در ادامه حسن سبحاني نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با اين فوريت گفت: اگر فوريت و كار ضربتي در زمان باعث انجام كارهاي بزرگ و چاره ساز بود ما بايد دراين سالهاي خيلي از امور مهم را حل مي كرديم.

وي با اشاره به اينكه طرح هايي كه بصورت فوريتي تصويب شده بعدا با اصلاحاتي روبه رو شده اند گفت: شاهديم كه طرحهاي فوريتي بعد از يك ماه دو يا سه بار اصلاح شده اند.

سبحاني افزود: مساله كنكور به سرنوشت ميليون ها دانش آموز و خانواده هاي آنها برمي گردد و اگر به اهميت آن توجه داريم بايد طي اين سالها آنرا حل مي كرديم .

وي با بيان اينكه در اواخر تير ماه هستيم و بايد كار با شيوه هايي صورت گيرد كه اثرات مثبت داشته باشد گفت: مسائلي كه به جوانان بر مي گردد و بايد توسط مسوولين تصميم گيري شود درست نيست كه تحت عنوان فوريت بررسي شود.

وي تصريح كرد: معتقدم مسائل اينچنيني فوريت دارد كه با فوريت بررسي نشود.

در ادامه هادي حق شناس نماينده بندر انزلي و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در موافقت با اين فوريت گفت: اين طرح مربوط به يك هفته نيست بلكه در سال گذشته كليات آن در كميسيون آموزش و تحقيقات تصويب شده و يكسال است كه روي آن كار شده است.

وي با اشاره به اينكه اگر اين طرح بصورت عادي بررسي شود يكسال طول مي كشد و زمان ازدست مي رود گفت: يكي از دغدغه هاي مهم خانواده هاي ما بحث دانشگاه هاست و در اين طرح ابعاد مختلف بررسي و كارشناسي در اين زمينه شده است.