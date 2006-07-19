رئيس دانشگاه پيام نور در گفتگوي اختصاصي با مهر خبر داد: ايجاد شعبه دانشگاه پيام نور در افغانستان و تاجيكستان / اعطاي نمايندگي دانشگاه پيام نور به بخش خصوصي در دبي

دكتر "عليرضا علي احمدي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشگاه پيام نور در زمينه تسهيل دسترسي به آموزش عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور، پارسي زبانان و علاقه مندان به جمهوري اسلامي ايران سياست جديدي را اتخاذ كرده است كه به دنبال آن شعباتي را در برخي از كشورهاي منطقه، كشورهاي عربي و حتي اروپايي و آفريقايي تأسيس مي كند.

وي ادامه داد: ايجاد شعبه اي از دانشگاه در افغانستان و تأسيس دانشگاه مشترك در تاجيكستان و آذربايجان از جمله اقداماتي است كه دانشگاه پيام نور در دستور كار خود دارد.

رئيس دانشگاه پيام نور گفت: اعطاي نمايندگي بخش خصوصي براي پذيرش دانشجو در دبي نيز يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته در اين دانشگاه است. كليه دروس در رشته ‌هاي كارشناسي اين شعبه به زبان فارسي است و در دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي دانشجو مي‌ تواند زبان دوم اختيار كند.

وي افزود: داوطلبان ثبت نام در دوره دكتراي تخصصي اين دانشگاه مي ‌توانند در شش رشته زبان و ادبيات فارسي، حقوق بين‌الملي، جغرافيا، زبان شناسي تربيتي، مديريت برنامه ‌ريزي گرايش تربيت بدني و مديريت برنامه ‌ريزي و آموزش از راه دور در زمينه IT ثبت نام كنند.

علي احمدي اظهار داشت: دانشگاه پيام نور در اين راستا تفاهم نامه هايي را با دانشگاه هاي اينديرا گاندي و اسلاميه دهلي جهت تبادل استاد و دانشجو و همكاري هاي مشترك آموزشي منعقد كرده است.

وي گفت: دانشگاه پيام نور همچنين در حال مذاكره با دانشگاه باز (Open univercity) انگلستان و نروژ جهت همكاري هاي مشترك آموزشي به صورت تبادل استاد دانشجو، تدوين كتب درسي و توليد محتواي الكترونيكي است.

رئيس دانشگاه پيام نور خاطرنشان كرد: ايجاد دوره هاي مشترك و كرسي هاي آموزش زبان فارسي نيز از ديگر برنامه هاي آموزشي دانشگاه با ديگر كشورها است.

علي احمدي گفت: دانشگاه پيام نور كار ايجاد همكاري با دانشگاه هاي خارج و انعقاد تفاهم نامه را آغاز كرده و از نظر اعتبارات منتظر كمك هاي دولتي است.