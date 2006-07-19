ملت ‌هاي مسلمان در برابر جنايات صهيونيسم به پا خيزند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله مكارم شيرازي امروز در ابتداي درس اخلاق خود با انتقاد از سكوت مجامع بين‌المللي در برابر جنايات رژيم صهيونيستي، وحدت جهان اسلام را خواستار شد.

وي با بيان اين كه نمي‌توان دنياي امروز، دنياي بشريت نام نهاد، تصريح كرد: امروز هيچ نشانه‌اي از بشريت در دنيا ديده نمي‌شود. يك دولت زورگو در قالب كشور‌هاي اسلامي به وجود آورده‌ اند كه با كمال وقاحت 10 هزار اسير فلسطيني را در اختيار دارد و اين اقدام را حق خود مي‌داند و در عين حال زماني كه دو سرباز او اسير مي‌شود دنيا را به هم مي‌ريزد.

مكارم شيرازي مجامع بي ‌رمق بين‌المللي و عدم تحرك كشور‌هاي اسلامي را دو مشكل اساسي جهان دانست و خاطرنشان كرد: مجامع بين ‌المللي چنان خفته‌اند كه گويي مرده ‌اند. سازمان ملل و شوراي امنيت نيز هيچ خاصيتي براي مردم دنيا ندارند. چون اينها تسليم اعمال زورگويان هستند.

آيت ‌الله مكارم شيرازي يادآور شد: بيش از يك ميليارد مسلمان جهان بايد دست به دست هم بدهند و جلوي اين جنايات را بگيرند. وي ادامه داد: اميدوارم ملت ‌هاي مسلمان به پا خيزند و دولت‌هاي اسلامي را مجبور كنند تا با اين مسأله برخورد جدي داشته باشند، در غير اين صورت اين رژيم زورگو به سراغ همه آنها خواهد رفت.