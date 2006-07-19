اتحاد كشورهاي اسلامي به شكست رژيم اشغالگر قدس منجر خواهد شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حسين نماينده حزب الله لبنان در قم روز چهارشنبه در همايش حمايت از مردم لبنان و فلسطين كه با حضور علما و طلاب حوزه علميه و اساتيد حوزه و دانشگاه در مركز جهاني علوم اسلامي قم برگزار شده بود، طي سخناني به كشتار وحشيانه رژيم صهيونيستي در فلسطين و لبنان اشاره كرد و از مسلمانان كشورهاي اسلامي خواست تا در برابر اين جنايات هولناك قيام كنند.
وي ادامه داد: صهيونيسم اگر با مقاومت مجاهديني مانند حزبالله مواجه نشود داعيه نفوذ و سلطه خود بر جهان اسلام را گسترش ميدهد.مسلمانان كشورهاي اسلامي بايد از طريق جهاد اسلامي، به فلسطين، لبنان و ديگر كشورهاي تحت سلطه دشمنان حيات دوبارهاي ببخشند.
قسام حسين با بيان اين مطلب كه عزم و اراده حزبالله لبنان صهيونيستها را با چالشهاي زيادي مواجه كرده است گفت: دفاع در برابر حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي كار دشواري است ولي با اين حال، حزب الله لبنان با عملياتهاي استشهادي و مقاومت هاي فردي آنها را به زانو درميآورد. نيروهاي مقاومت چند سال پيش نيروهاي اسرائيل را از جنوب لبنان اخراج كردند ولي اكنون اسرائيل دوباره به جنوب لبنان چشم دوخته است.
نماينده حزب الله لبنان در قم تنها راه آزادي ملت لبنان را وحدت و اتحاد بين مردم دانست و گفت: با همت كشورهاي اسلامي، اسرائيل با شكست سختي در جنوب لبنان مواجه خواهد شد.
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