عملكرد هزينه اي هيأت امناي برخي دانشگاه ها منطقي نبوده است / اختيارات هيأت هاي امنا با آسيب شناسي قانون استقلال دانشگاه ها اصلاح شود

دكتر "لطف الله فروزنده" - قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب گفت: ورود هيأت هاي امنا در تعيين روساي دانشگاه ها خوب است ولي بايد نقش وزارت علوم نيز در تعيين روساي دانشگاه ها حفظ شود.

فروزنده اضافه كرد: بحث استقلال دانشگاه ها كه به عنوان يك محور مورد تأييد است بحثي جدي است. برخي از دانشگاه ها بر اساس ماده 49 و برخي نيز به طور ناقص عمل كردند.

وي افزود: بايد اختيارات هيأت هاي امنا سامان دهي شود و در چارچوب آنچه كه دولت مشخص مي كند امكانات و توانايي هاي دانشگاه را به كار گيرند تا دغدغه ها نسبت به بيكاري نيروهاي تحصيلكرده كم شود و پژوهش در خدمت توليد قرار گيرد و ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود.

دكتر "فروزنده" خاطرنشان كرد: "اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها بايد با ارزيابي و آسيب شناسي ماده 49 (ماده قانوني استقلال دانشگاه ها) اصلاح شود."

قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: نحوه مصرف هزينه هاي هيأت هاي امنا در برخي دانشگاه ها منطقي نبوده و هيأت امناهاي دانشگاه ها بايد به تعريف منابع جديد علاوه بر امكانات دانشگاه ها بپردازند.