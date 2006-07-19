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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۲۶

عملكرد هزينه اي هيأت امناي برخي دانشگاه ها منطقي نبوده است / اختيارات هيأت هاي امنا با آسيب شناسي قانون استقلال دانشگاه ها اصلاح شود

عملكرد هزينه اي هيأت امناي برخي دانشگاه ها منطقي نبوده است / اختيارات هيأت هاي امنا با آسيب شناسي قانون استقلال دانشگاه ها اصلاح شود

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي معتقد است هيأت هاي امناي دانشگاه ها در زمان دكتر "معين" سياسي انتخاب مي شدند در حالي كه بايد بر اساس شايسته سالاري اين انتخاب صورت گيرد. همچنين بايد اختيارات آنها با آسيب شناسي قانون استقلال دانشگاه ها اصلاح شود.

دكتر "لطف الله فروزنده" - قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب گفت: ورود هيأت هاي امنا در تعيين روساي دانشگاه ها خوب است ولي بايد نقش وزارت علوم نيز در تعيين روساي دانشگاه ها حفظ شود.

فروزنده اضافه كرد: بحث استقلال دانشگاه ها كه به عنوان يك محور مورد تأييد است بحثي جدي است. برخي از دانشگاه ها بر اساس ماده 49 و برخي نيز به طور ناقص عمل كردند.

وي افزود: بايد اختيارات هيأت هاي امنا سامان دهي شود و در چارچوب آنچه كه دولت مشخص مي كند امكانات و توانايي هاي دانشگاه را به كار گيرند تا دغدغه ها نسبت به بيكاري نيروهاي تحصيلكرده كم شود و پژوهش در خدمت توليد قرار گيرد و ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود.

دكتر "فروزنده" خاطرنشان كرد: "اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها بايد با ارزيابي و آسيب شناسي ماده 49 (ماده قانوني استقلال دانشگاه ها) اصلاح شود."

قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: نحوه مصرف هزينه هاي هيأت هاي امنا در برخي دانشگاه ها منطقي نبوده و هيأت امناهاي دانشگاه ها بايد به تعريف منابع جديد علاوه بر امكانات دانشگاه ها بپردازند.
کد مطلب 355617

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