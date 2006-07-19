مجالس ايران و انگليس نقش موثري در بهبود روابط دوجانبه دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار ابتدا نجابت با اشاره به سفر اخير هيات بين المللي پارلماني انگليس به تهران، تبادل هيات هاي پارلماني را موجب شناخت پارلمانها و گسترش روابط ارزيابي كرد و گفت: مجالس دو كشور مي توانند نقش موثري در تصحيح ديدگاه ها و تسهيل روابط دوجانبه داشته باشند.

وي در اين راستا جايگاه گروه هاي دوستي را در ايفاي اين نقش برجسته دانست و گفت: مشكلاتي كه در روابط وجود دارد مي تواند با همكاري و تبادل نظر دو طرف رفع گردد.

نجابت در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: گزارش اخير كميته روابط خارجي به مجلس عوام انگليس در ارتباط با ايران، در برگيرنده نكات غير واقعي و مبتني بر اطلاعات نادرست تنظيم شده است.

وي همچنين به سوابق و پيشينه ذهني مردم ايران از اقدامات دولت انگليس طي قرن گذشته اشاره و برلزوم ترميم تصوير موجود در افكار عمومي مردم كشورمان در خصوص سياستهاي انگليس در قبال جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد و اظهار داشت: برخي از سياستهاي دولت انگليس در قبال مسائل ايران براي مردم كشورمان قابل تحميل نيست و تغيير اين سياست ها و رويكرد ها از سوي دولت انگليس ضرورت دارد.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي همچنين به موارد ديگري از نكات منفي موجود در روابط دو جانبه از جمله موضع گيري هاي هسته اي انگليس اشاره نمود و بر لزوم تصحيح رويكرد وسياست انگليس در اين خصوص به منظور ارتقا روابط تاكيد كرد.

در ادامه اين ديدار همچنين جفري آدامز، سفير انگليس در تهران نيز با اشاره به سابقه ذهني مردم ايران از سياستهاي انگليسي طي سالهاي متمادي گذشته، وظيفه خود براي اصلاح چهره و وجهه كشورش در نزد افكار عمومي مردم ايران را بسيار دشوار توصيف و ابراز اميدواري كرد با تلاش هاي سازنده سياسي از سوي مقامات دولتي وپارلماني دو كشور موارد سوء تفاهم رفع و روابط دو كشور به سطح ظرفيتهاي مورد انتظار ارتقاء يابد.

وي در اين راستا به سفر اخير هيات بين المجالس انگليس از كشورمان اشاره كرد و اظهار داشت: اين سفر نقش مهمي در افزايش درك متقابل و شناخت واقعيت هاي موجود در ايران داشت.

سفير انگليس افزود: با وجود اختلافات اساسي كه در سياستهاي دو كشور وجود دارد، زمينه هاي مشترك قابل توجهي نيز جهت همكاري موجود است كه بايد در جهت استفاده از ظرفيتهاي حاضر تلاش كنيم.