فرانسه و لبنان بر آتش بس دائم در خاورميانه تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، فواد سنيوره نخست وزير لبنان امروز بارديگر از جامعه بين المللي خواست براي دستيابي به آتش بس فوري و متوقف كردن ادامه تجاوزات رژيم صهيونيستي به اين كشور دخالت كند.

نخست وزير لبنان در كنفرانسي با حضور سفيران خارجي و عرب منطقه گفت : من از تمام شما دعوت مي كنم هرچه سريعتر و بدون ملاحظه كاري به درخواست آتش بس پاسخ دهيد .

وي همچنين در حضور تعدادي زيادي از وزيران دولتش خواست ضمن رفع محاصره ملت لبنان، كمك هاي انساني را به اين كشور جنگ زده فراهم سازند .

"ژان مارك دولا سابليئر" نماينده فرانسه در سازمان ملل متحد نيز امروز از شوراي امنيت سازمان ملل خواست هرچه سريعتر آتش بس دائم در لبنان رابررسي كند.

وي به خبرنگاران گفت : ما معتقديم زمان آغاز بررسي عملي آتش بس فرارسيده است تا شوراي امنيت راهي براي برون رفت از اين بحران بيابد .

نماينده فرانسه در سازمان ملل تصريح كرد :ما معقتديم كه اعلام آتش بس با گرايش انساندوستانه ضروري است .آتش بس دائم لازم و ضروري است .

درپاسخ به آن، جان بولتون نماينده يهودي الاصل آمريكا در سازمان ملل بارديگر گفت : چگونه ممكن است آتش بس اعلام كرد؟.

وي اين سئوال را مطرح كرد: "چگونه مي توانيم آتش بس با يك گروه تروريستي را اعلام كنيم. من به اين آتش بس اعتقادي ندارم."