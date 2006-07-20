عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- دبيركل سازمان ملل متحد در تلاش براي پيشبرد جديد كوشش ها به منظور آتش بس در لبنان است.

- تعداد تلفات سونامي در اندونزي به 528 نفر رسيد .

- وزير خارجه تركيه گفت كه احساسات ضدغربي در پي حمايت آمريكا از حمله اسرائيل در تركيه بالاگرفته است.

- حزب الله لبنان هدف قرار گرفتن هر يك از اعضا يا رهبران خود در حمله اسرائيل به منطقه برج البراجنه در جنوب بيروت را تكذيب كرد.

- ارتش اسرائيل اعلام كرد كه دو نظامي اين رژيم در درگيري با مبارزان حزب الله در نقطه مرزي جنوب لبنان كشته و 9 نفر ديگر زخمي شده اند.

- سخنگوي پليس اسرائيل نيز از كشته شدن دو نفر و زخمي شدن 18نفر ديگر در حمله موشكي حزب الله به شهر الناصره در فلسطين اشغالي خبر داد.

- رئيس جمهوري لبنان خواستار اقدام عملي جامعه بين المللي به لبنان و آتش بس فوري شد.

- نخست وزير لبنان گفت كه اسرائيل لبنان را به سوي جهنم از طريق هدف قرار دادن مردم و تاسيسات اين كشور سوق مي دهد.

- كميته جهاني صليب سرخ اعلام كرد كه حملات اسرائيل لبنان به دليل بالابودن قربانيان غيرنظامي سئوال برانگيز است.

- نخست وزير انگليس دعوت به آتش بس در لبنان را رد كرد.

- هيات اعزامي سازمان ملل به منطقه خواستار تصميم فوري براي احتمال ارسال نيروهاي ناظربين المللي به مرز لبنان با فلسطين اشغالي شد.

- نماينده آمريكا در سازمان ملل مخالفت دوباره كشورش با هرگونه آتش بسي در لبنان را اعلام كرد.

- 15شهروند فلسطيني در حملات اسرائيل به كرانه باختري و نوار غزه به شهادت رسيدند.

- اعضاي دايم شواري امنيت و آلمان رايزني هاي جديد غيررسمي را درباره موضوع هسته اي ايران برگزار كردند.

- رئيس جمهوري ايران براي صدراعظم آلمان نامه فرستاد.

- كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان براي بررسي اوضاع خاورميانه نشست ويژه برگزار مي كند.