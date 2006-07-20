هشدار عبدالله گل به آمريكا درباره پيامدهاي ناگوار حمايت از اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر،"عبدالله گل" درگفتگو با روزنامه فايننشال تايمز گفت :"ترديد در موردعضويت تركيه در اتحاديه اروپا وسياستهاي آمريكا درخاورميانه،درحال بروز احساسات ضد غربي در تركيه است."

گل تصريح كرد: "گروههاي ليبرال ميانه رو درتركيه در حال تبديل به گروههاي ضد آمريكايي و ضد اروپايي هستند."

وزير امور خارجه تركيه خاطر نشان كرد:"اگر افراد جوان، پرانرژي ، تحصيل كرده و فعال اقتصادي ما موضع تندتري بگيرند و گرايشها و احساسات آنها تغيير پيدا كند،اين مسئله خوب نيست. احساسات آنها نسبت به اين سياستهاي جهاني و مسائل استراتژيك تغيير پيدا كرده و اين خطرناك است."

گل اظهار داشت:"جدايي طلبان حزب PKK با مواد منفجره و سلاحهايي كه از عراق به دست آورده اند، مسلح مي شوند. اين بسيار خطرنك است و ما نمي توانيم آن را تحمل كنيم. ما قطعا از همه حقوق خود تحت قانون بين المللي استفاده خواهيم كرد."

وزير امور خارجه تركيه افزود:" البته ما موقعيت دولت عراق را درك مي كنيم،اما اگر آنها نتوانند سرزمين خود را كنترل كنند، نبايد همكاري با ما را به تاخير بيندازند."

وي همچنين تصريح كرد:"اگر آنها نتوانند آن را متوقف كنند ، ما مجبور مي شويم اقدامي را اتخاذ كنيم و اين مسئله روشن است."

عبدالله گل خاطر نشان كرد:"شكست براي حل مشاجرات بر سر قبرس تاثير بدي بر فرايند مذاكرات در مورد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مي گذارد."

از سوي ديگر "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه اخيرا با انتقاد از بي تحركي كشورهاي غربي براي متوقف كردن خشونت در خاورميانه، تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به لبنان را غيرقابل قبول دانست.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير از زمين و هوا و دريا مناطق مختلف خاك لبنان را آماج حملات خود قرار داده كه در جريان آن بخشي از ساختار زيربنايي لبنان منهدم و صدها نفر از مردم اين كشور شهيد يا زخمي شده اند و حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت هاي صهيونيست هاي شهرك ها و شهرهاي فلسطين اشغالي از جمله حيفا را هدف موشك باران خود قرار داده و شماري صهيونيست را كشته يا زخمي و به ساختار زيربنايي اشغالگران زيان وارد كرده است.تجاوزات اشغالگران قدس همچنان در سايه حمايتهاي آمريكا و سكوت جامعه بين المللي ادامه دارد.