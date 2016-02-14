جشنواره ملی گل و گیاه در بابل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره گل و گیاه بابل عصر یکشنبه با ۱۰۰ غرفه در مصلای بابل آغاز بهکار کرد و تمبر جشنواره نیز رونمایی شد.
اردشیر بیژنی شهردار بابل در مراسم افتتاح این جشنواره بابیان اینکه گل سبب نشاط، طراوت و التیامبخش روح و روان میشود افزود: این نمایشگاه باهدف ارتقای فرهنگ عمومی و معرفی بیشتر ظرفیتهای استان در این بخش برگزارشده است.
وی افزود: امیدواریم این جشنواره از سطح نمایشگاهی خارج شده و ارتقای فضای سبز در شهر بابل تداوم بخشیده شود، چون مردم این شهر لیاقت بیشتری دارند.
مرمر فیروز پور عضو شورای شهر بابل نیز گفت: این نمایشگاه دارای ۱۰۰ غرفه است و غرفه دارانی از استانهای البرز، اصفهان، سمنان، تهران، خراسان، گیلان و مازندران در این نمایشگاه شرکت دارند.
این نمایشگاه تا ۳۰ بهمن برای بازدید علاقهمندان دایر است.
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