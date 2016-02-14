ارسال اولین محموله کمک های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد اولین محموله از کمک های بشردوستانه این سازمان به ساکنان سوری مناطق تحت محاصره این هفته به دست آنها می رسد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: رسیدن این کمک ها به ساکنان مناطق تحت محاصره در سوریه گامی است که زمینه را برای رسیدن این کمک ها به تمامی نقاط سوریه فراهم می کند.

فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه در ادامه تصریح کرد: حضور برخی افراد مسلح در حومه استان حلب ممکن است رسیدن این کمک ها به مردم را تا حدودی با چالش مواجه سازد.

دی میستورا در بخش دیگری از سخنان خود به نشست بین المللی مونیخ درباره سوریه که طی روزهای اخیر برگزار شد، اشاره کرده و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که تمام موارد مورد توافق در این نشست در سوریه اجرا شود.

گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا چندی پیش از توافق کشورهای شرکت کننده در نشست مونیخ بر سَر مسأله برقراری آتش بس در سوریه خبر داده بود.