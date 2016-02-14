نفت نوار نباختن های استقلال را قطع کرد/ فرصت صدرنشینی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های نفت تهران و استقلال از ساعت ۱۷:۱۰ در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که استقلال در پایان با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داد.

حنیف عمران زاده، مدافع استقلال، در دقیقه نهم بازی دروازه خودی را باز کرد. استقلال حتی با یک تساوی هم می توانست به صدر جدول بازگردد و بالاتر از همنام خوزستانی خود قرار بگیرد.

استقلال این بازی را با ترکیب مهدی رحمتی، میلاد فخرالدینی، میثم مجیدی، حنیف عمران زاده، هرایر مگویان، روزبه چشمی، آرش برهانی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، جابر انصاری و سجاد شهباززاده آغاز کرد.

استقلال بعد از دریافت گل، برای جبران نتیجه تلاش کرد و حتی موفق به گلزنی هم شد ولی این گل از سوی داور آفساید و مردود اعلام شد.

دو تیم بعد از گل نخست بازی دلچسبی را به نمایش نگذاشتند و با وجود چند موقعیت نصفه و نیمه، بازی با همان یک گل خاتمه یافت. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با حضور در ورزشگاه این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد.

نیمه دوم با بازی بهتر نفت تهران آغاز شد و وحید امیری چیزی نمانده بود در همان ابتدا دروازه استقلال را باز کند که توپ این بازیکن از کنار دروازه استقلال به خارج رفت.

پس از آن استقلال بازی بهتری را به نمایش گذاشت و در دقیقه ۴۸ چیزی نمانده بود که از روی اشتباه مدافع نفت به گل تساوی برسد. در این لحظه توپ پس از برخورد با تیر دروازه نفت تهران راهی خارج شد.

استقلال در دقیقه ۶۰ بار دیگر تا آستانه کسب تساوی پیش رفت اما ضربه ناقص جابر انصاری در محوطه جریمه راه به جایی نبرد.

میلاد فخرالدینی در دقیقه ۷۹ به دلیل دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد و بر مصائب استقلال افزود تا این تیم با دست خالی ورزشگاه تختی را ترک کند.

استقلال در وقت های تلف شده چندین بار بر روی دروازه نفت خطرناک ظاهر شد اما علی بیرانوند مانع از باز شدن دروازه نفت شد.

به این ترتیب استقلال در پایان هفته بیستم با ۳۶ امتیاز در رده دوم باقی ماند . استقلال خوزستان با یک امتیاز بیشتر در صدر قرار دارد.

نفت تهران هم با این پیروزی با ۲۹ امتیاز به رده ششم صعود کرد.