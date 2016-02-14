  استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

مشکلات مالی مهمترین دلیل رکود واحدهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکلات مالی مهمترین دلیل رکود واحدهای صنعتی در استان است و تعامل و همکاری بانکها در راستای رفع این مشکلات بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر یکشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه با تلاش و کارگروه رفع موانع تولید در سال جاری ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان فعال شد، افزود: راه‌اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی و ورود آنها به عرصه تولید، رشد و توسعه استان و افزایش اشتغال زایی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید در راستای رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و اجرای این قانون در استان باعث بازگشت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید شد.

خادمی با بیان اینکه در دو سال اخیر ۲۸ واحد راکد در استان فعال شده و به چرخه تولید برگشتند، اظهار داشت: با فعال شدن این واحدها زمینه اشتغال ۳۶۰ نفر در استان فراهم شد.

وی بیکاری را یکی از مهمترین معضلات و آسیبهای اجتماعی در استان عنوان کرد و افزود: ورود به عرصه صنعت در این استان نوپا و جوان است و با ایجاد زیرساختهای لازم و فعالیت بیشتر بخش خصوصی زمینه اشتغال در استان افزایش و واحدهای تولیدی بیشتری نیز به مجموعه صنعتی استان اضافه خواهد شد.

استاندار همچنین رونق صنعت گردشگری در استان را یکی دیگر از راههای افزایش اشتغالزایی در استان عنوان کرد و بیان داشت: یکی از ظرفیت‌های استان برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری است و رونق صنعت گردشگری با توجه به چشم اندازی‌های طبیعی و خدادای می‌تواند تا حدود زیادی بیکاری را در این استان رفع کند.

خادمی بر لزوم فعالیت همه نهاد های مرتبط  در خصوص توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد و افزود: این استان که به سرزمین چهار فصل شهرت دارد، دارای استعدادهای طبیعی بالقوه ای است که به فعلیت رساندن آنها، استان را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.

