صادرات محصولات باغبانی ۱۰۰ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر عرب شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی گل و گیاه در مصلای بابل بابیان اینکه در سال ۹۲ تراز تجاری کشور در بخش کشاورزی هشت میلیارد دلار منفی بود گفت: میزان واردات نسبت به صادرات ۲۰ برابر بود اما با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تکلیف بسیاری ازجمله فعالان بخش کشاورزی مشخص شد.
وی اظهار داشت: با ابلاغ این سیاستها فضای امید ایجاد شد و دفاع و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش کشاورزی بهصورت رسمی موردحمایت در برنامهها قرار گرفت.
عرب بابیان اینکه مثبت کردن تراز تجاری ازجمله سیاستها بود گفت: در سال ۸۴ تراز تجاری ۱۵۰ میلیون دلار منفی بود که در سال ۹۲ به هشت میلیارد دلار منفی رسید.
قائممقام معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طی دوسال اخیر تلاشهای خوبی در راستای حمایت از بخش کشاورزی صورت گرفت و بنا داریم در پنج سال آینده ارزش محصولات صادراتی را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.
وی گفت: سیاستهای دولت به نحوی برنامهریزیشده تا به اهداف مدنظر دستیابیم و صادرات محصولات باغبانی از یک میلیارد دلار به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است و در یک محصول به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
عرب افزود: برای مثبت کردن تراز تجاری باید از مسیر باغبانی در بخش کشاورزی عبور کنیم. در مازندران کشاورزی نمود عینی و واقعی دارد و با موازین دانشبنیانی، درونزایی، برونگرایی و مردم محوری میتوان از امکانات طبیعی خوب استفاده کرد و در راستای برنامه ششم دولت برنامهریزی کرده تا سهم تحقیقات و استفاده از دانش جهانی در کشور فراهم و این دانش درونزا شود.
وی تصریح کرد: برای مثبت کردن تراز تجاری چاره نداریم که به سمت تولید محصولات قابلعرضه در بازارهای جهانی پیش رویم.
۱۰۰ غرفه در سومین جشنواره گل و گیاه بابل برپاشده است.
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