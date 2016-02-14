تخت روانچی اهداف سفر ظریف به بروکسل را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ضمن تشریح اهداف سفر ظریف به بلژیک اظهار کرد: وزیر خارجه کشورمان فردا و پس فردا در بروکسل ضمن دیدار با نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور اروپایی با تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو می‌کند.

وی افزود: ظریف در جریان حضور در بروکسل با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هم‌چنین رئیس شورای اروپا و رییس پارلمان اروپا دیدار و رایزنی خواهد کرد.

تخت روانچی با بیان اینکه این سفر از دو جهت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، گفت: از یک جهت در جریان این سفر دیدارهایی بین وزیر خارجه و مقامات بلژیک صورت می‌گیرد. ما با بلژیک به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا دارای مراودات سیاسی و اقتصادی هستیم.

معاون وزیر امور خارجه هم‌چنین بعد دوم اهمیت این سفر را رایزنی ظریف با مقامات اتحادیه اروپا عنوان و تصریح کرد: هفته گذشته خانم اشمید، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرد و اولین دور گفتگوهای سیاسی ایران و اتحادیه اروپا در سطح بالا آغاز شد و ما شاهد فصل جدیدی در روابط ایران و اتحادیه اروپا هستیم. در جریان این گفتگوها مسائل دوجانبه و مسائل منطقه‌یی بحث و گفت‌وگو خواهد شد و قرار است ان‌شاالله در اوایل سال آینده خانم موگرینی به تهران سفر کند.